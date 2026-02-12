22 украинца погибли на льду с начала года: как избежать трагедии

Только с начала года 22 украинца погибли из-за пренебрежения правилами поведения на льду. Как не оказаться на их месте и спасти себе и близким жизнь, рассказали представители ГСЧС и "Укргидроэнерго" во время разговора "Когда лед становится ловушкой", как это произошло и 12 февраля в Киеве, передает УНН.

Погибшие и спасенные украинцы: текущая статистика жертв льда

Директор департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Виктор Витовецкий сообщил, что с начала года на водоемах погибли 22 человека.

"К сожалению, один из них – это ребенок", – отметил он.

В то же время, по его словам, в прошлом году за этот же период статистика была хуже. Улучшение ситуации с безопасностью на льду, по его словам, частично может быть результатом регулярных предупреждений и информирования населения об опасности выхода на лед.

В ГСЧС также озвучили данные о спасенных на водоемах украинцах.

"Удалось с начала года спасти 15 человек, из них четверо детей", — сказал Витовецкий.

Но подчеркнул, что эти цифры не должны успокаивать: службам нужно время, чтобы добраться до места происшествия, а для человека в опасности в условиях низких температур его может просто не хватить.

Где чаще всего происходят трагедии

По наблюдениям спасателей, больше всего погибших – на реках. Витовецкий объяснил:

"Если мы говорим о разных видах водоемов, то на сегодня большинство погибших наблюдается на реках — 15 человек. И 7 человек погибли на прудах на других внутренних водоемах".

Среди причин гибели доминируют неустановленные обстоятельства (ведь их трудно точно определить после гибели человека, особенно, если рядом не было свидетелей) и рыбалка.

Региональное распределение: где фиксируют больше всего гибелей на воде

ГСЧС озвучила и регионы, где с начала года зафиксировано больше всего смертельных случаев.

"В этом году Днепропетровская область – это пять человек, которые погибли, Винницкая – три, Закарпатская и Полтавская – по два человека", — сказал директор департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ведомства.

Для сравнения, в прошлом году среди лидеров были Винницкая, Киевская, Харьковская и Черниговская области.

Почему лед возле гидросооружений опаснее

Отдельный акцент во время разговора сделали на водохранилищах и участках возле ГЭС. Исполняющий обязанности генерального директора "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий подчеркнул:

"В нашем регионе и вообще в нашем климатическом регионе нет стабильного льда. То есть весь лед, который сейчас есть, он живой, он нестабильный".

Ключевая причина – работа гидрообъектов и колебания уровня воды. Сухецкий объяснил, что гидроэлектростанция создает движение масс воды, в частности поднимает более теплые слои, которые подтачивают лед снизу. Кроме этого, из-за войны энергосистема работает в нестандартных для себя режимах: после обстрелов или дефицита электроэнергии гидрогенерацию могут включать на полную мощность. В результате появляются заметные перепады уровня:

"Эти колебания могут быть от 10 до 15-17 сантиметров", — пояснил Сухецкий.

Он описал механизм, из-за которого даже на вид крепкий лед становится ловушкой:

"Лед не успевает спуститься, и сразу формируется такая воздушная прослойка и как раз лед становится достаточно хрупким".

Дополнительный фактор – микровибрации от работы агрегатов, которые вызывают микротрещины в ледовом покрове. Такие процессы незаметны для неспециалиста, но критически влияют на безопасность.

"Безопасного льда не бывает": позиция спасателей

Начальник отделения подводного разминирования и других специальных работ ГУ ГСЧС в Киеве Александр Туманов сформулировал базовый принцип максимально прямо:

"Главная мера безопасности – не выходить на лед вообще. Я имею в виду без лишней надобности".

Он подчеркнул, что полностью гарантировать безопасность на льду невозможно из-за сочетания природных и техногенных факторов. Ведь просто невозможно предсказать, как "поведет себя" лед.

Отдельно он обратил внимание на человеческий фактор в критической ситуации: человек, который провалился, переживает шок, панику и быстро теряет способность действовать рационально.

"Паника самый главный враг", – подчеркнул Туманов, говоря о самоспасении.

Авто на льду: процесс утопления происходит очень быстро

Во время мероприятия также обсудили случаи, когда на лед выезжают автомобили.

Александр Туманов отметил: "Процесс утопления авто идет очень быстро. Человек может просто не успеть открыть дверь".

По его словам, двери и замки могут блокировать лед и давление воды, а сценарии спасения "как в кино" в реальности не работают.

В ГСЧС подчеркнули: поездки автомобилями по покрытому льдом водоему — самый рискованный тип поведения на водоемах зимой, потому что человек фактически оставляет себе минимум шансов на спасение.

Как действовать, если на ваших глазах человек провалился под лед

В ГСЧС советуют в первую очередь вызвать экстренные службы: позвонить с мобильного 101 или 112.

Далее, если человек, который помогает, не подвергает себя смертельному риску, действовать нужно максимально осторожно.

Виктор Витовецкий объяснил украинцам базовые правила.

Если необходимо приблизиться, стоит подползать, распределяя вес по плоскости равномерно, чтобы не проломить лед под собой.

Также важно использовать подручные средства: это может быть веревка, может быть какая-то палка или другой предмет, чтобы подать пострадавшему опору и не подходить вплотную.

Если пострадавший без сознания или обессилен, спасатели советуют действовать через импровизированные удлинители (шарф, ремень и т.д.) и после извлечения сразу перейти к домедицинской помощи.

Отдельно Витовецкий подчеркнул важность навыков первой помощи: в военное время это нужная компетенция не только для случаев на воде.

Рыбаки на льду: что минимизирует риски

Спасатели признают: несмотря на предостережения, часть людей все равно выходит на лед ради рыбалки. В таком случае Александр Туманов советует хотя бы базовые вещи: не идти на лед одному, иметь напарника и взять крепкую веревку (желательно с карабином). А захватить также предметы с "положительной плавучестью".

Он привел примеры, когда людей удавалось снимать с дрейфующей льдины, но признал: иногда даже после спасения люди возвращаются рыбачить снова.

В финале разговора спикеры пришли к общему выводу: теплая погода и перепады температуры, а также работа гидросооружений превращают лед в непредсказуемую среду, где привычные интуитивные правила безопасности могут не сработать.

Позиция ГСЧС однозначна: без крайней необходимости на лед лучше не выходить, а вблизи ГЭС и на реках риск попасть в смертельную ловушку возрастает в несколько раз.

