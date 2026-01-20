173 тысячи семей остаются без света в столице после российской атаки

$43.180.08
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 4774 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 26868 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 57161 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 47329 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 47461 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 40846 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 53194 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 22257 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 60754 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo19 января, 23:35 • 29088 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом20 января, 00:14 • 27948 просмотра
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации03:37 • 11104 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза05:10 • 24024 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 24284 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 10088 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 53194 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 60753 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 57935 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 73956 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 26337 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 41694 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 35248 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 39946 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 51837 просмотра
173 тысячи семей остаются без света в столице после российской атаки

Киев • УНН

 • 396 просмотра

После ночной атаки на энергообъекты Киева 173 тысячи семей остаются без электроснабжения. Энергетики восстановили свет для 162 тысяч домов, продолжаются экстренные отключения.

173 тысячи семей остаются без света в столице после российской атаки

В Киеве на фоне атак рф до сих пор без электроснабжения 173 тысячи семей, в то же время энергетики вернули свет для 162 тыс. домов, сообщили во вторник в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

В результате ночной атаки по энергообъектам столицы без электроснабжения оставались более 335 тысяч киевлян. По состоянию на сейчас электричество уже восстановили в 162 тысячах домов. Еще 173 тысячи семей временно без света

- сообщили в ДТЭК.

Как отмечается, энергетики работают непрерывно, чтобы запитать критическую инфраструктуру и вернуть свет в дома киевлян.

Указано также, что в столице продолжаются экстренные отключения. Графики не действуют.

В Киеве и 6 областях обесточивание после новой атаки РФ на энергетику, сложнее всего в столичном регионе - Минэнерго20.01.26, 10:56 • 382 просмотра

Как сообщила в эфире одного из телеканалов пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, наихудшая ситуация с коммуникациями после обстрела в Деснянском и Печерском районах.

По ее словам, сегодняшний удар рф был снова направлен именно по системам жизнеобеспечения города и критической инфраструктуре, и ситуация в районах столицы следующая:

  • Деснянский район - почти 100% домов без тепла и света;
    • Печерский район - почти 100% домов без холодного водоснабжения, также проблемы с электроэнергией;
      • Голосеевский, Дарницкий и Соломенский районы - около 40% потребителей без теплоснабжения.

        Из-за морозов и длительного отсутствия коммуникаций в части домов будут сливать системы теплоснабжения, чтобы предотвратить массовое замерзание труб.

        В городе разворачивают пункты обогрева ГСЧС и пункты несокрушимости. Всего в Киеве уже более 1300 пунктов несокрушимости, дополнительно работает около 100 пунктов обогрева и к помощи активно приобщается ответственный бизнес.

        В Киеве один пострадавший, перебои со светом и водой и тысячи домов без тепла после атаки рф20.01.26, 08:18 • 2996 просмотров

        Юлия Шрамко

