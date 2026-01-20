173 тысячи семей остаются без света в столице после российской атаки

В Киеве на фоне атак рф до сих пор без электроснабжения 173 тысячи семей, в то же время энергетики вернули свет для 162 тыс. домов, сообщили во вторник в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

В результате ночной атаки по энергообъектам столицы без электроснабжения оставались более 335 тысяч киевлян. По состоянию на сейчас электричество уже восстановили в 162 тысячах домов. Еще 173 тысячи семей временно без света - сообщили в ДТЭК.

Как отмечается, энергетики работают непрерывно, чтобы запитать критическую инфраструктуру и вернуть свет в дома киевлян.

Указано также, что в столице продолжаются экстренные отключения. Графики не действуют.

В Киеве и 6 областях обесточивание после новой атаки РФ на энергетику, сложнее всего в столичном регионе - Минэнерго

Как сообщила в эфире одного из телеканалов пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, наихудшая ситуация с коммуникациями после обстрела в Деснянском и Печерском районах.

По ее словам, сегодняшний удар рф был снова направлен именно по системам жизнеобеспечения города и критической инфраструктуре, и ситуация в районах столицы следующая:

Деснянский район - почти 100% домов без тепла и света;

Печерский район - почти 100% домов без холодного водоснабжения, также проблемы с электроэнергией;

Голосеевский, Дарницкий и Соломенский районы - около 40% потребителей без теплоснабжения.

Из-за морозов и длительного отсутствия коммуникаций в части домов будут сливать системы теплоснабжения, чтобы предотвратить массовое замерзание труб.

В городе разворачивают пункты обогрева ГСЧС и пункты несокрушимости. Всего в Киеве уже более 1300 пунктов несокрушимости, дополнительно работает около 100 пунктов обогрева и к помощи активно приобщается ответственный бизнес.

В Киеве один пострадавший, перебои со светом и водой и тысячи домов без тепла после атаки рф