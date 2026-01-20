$43.180.08
173 тис. родин залишаються без світла у столиці після російської атаки, знову заплановано злив систем

Київ • УНН

 • 1304 перегляди

Після нічної атаки на енергооб'єкти Києва 173 тисячі родин залишаються без електропостачання. Енергетики відновили світло для 162 тисяч домівок, тривають екстрені відключення.

173 тис. родин залишаються без світла у столиці після російської атаки, знову заплановано злив систем

У Києві на тлі атак рф досі без електропостачання 173 тисячі родин, водночас енергетики повернули світло для 162 тис. осель, повідомили у вівторок в енергокомпанії ДТЕК. За даними речниці КМВА Катерини Поп, знову заплановано злив систем теплопостачання у будинках, пише УНН.

Внаслідок нічної атаки по енергообʼєктах столиці без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян. Станом на зараз електрику вже відновили у 162 тисячах домівок. Ще 173 тисячі родин тимчасово без світла

- повідомили у ДТЕК.

Як зазначається, енергетики працюють безперервно, щоб заживити критичну інфраструктуру та повернути світло в домівки киян.

Вказано також, що в столиці тривають екстрені відключення. Графіки не діють.

У Києві та 6 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, найскладніше у столичному регіоні - Міненерго20.01.26, 10:56 • 1372 перегляди

Як повідомила в ефірі одного з телеканалів речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, "найгірша ситуація наразі фіксується у Деснянському районі", також "одна з найскладніших ситуацій" у "Печерському районі".

З її слів, сьогодні ворог "знову цинічно атакував системи життєзабезпечення міста та критичну інфраструктуру", і ситуація в районах столиці наступна:

  • Деснянський район - "майже 100% будинків без тепла, без світла";
    • Печерський район - "майже 100% будинків без холодного водопостачання, також проблеми з електроенергією";
      • Голосіївський, Дарницький та Солом'янський райони - "близько 40% споживачів без теплопостачання".

        З її слів, є проблеми з водою, і йде пошук рішення.

        Хоча в деяких будинках через ці проблеми з електроенергією, відсутністю водопостачання, а також теплопостачання, буде необхідно провести технічну процедуру по злиттю систем теплопостачання для того, щоб запобігти замерзанню труб, (...) щоб запобігти масовому поширенню замерзання і аваріям, підвищеній аварійності, буде сьогодні задіяно у багатьох будинках, у яких відсутні комунікації, злиття систем. Це щоб кияни розуміли, що може чекати їх будинки. Тому, хай звернуться до управителів, щоб вони попередили їх про відсутність комунікацій протягом певного часу

        - вказала Поп.

        У місті розгортають пункти обігріву ДСНС та пункти незламності. Загалом у Києві вже понад 1300 пунктів незламності, додатково працює близько 100 пунктів обігріву ДСНС.

        У Києві одна постраждала, перебої зі світлом та водою і тисячі будинків без тепла після атаки рф20.01.26, 08:18 • 3232 перегляди

