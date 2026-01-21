$43.180.08
19:21 • 2600 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
15:14 • 11557 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 20241 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 15861 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 28410 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 32587 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20051 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21354 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39044 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 58354 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
Зведення Генштабу: на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Протягом доби 21 січня Сили оборони України стримують наступ російських військ, зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найбільша кількість атак відбулася на Покровському (33) та Гуляйпільському (31) напрямках.

Зведення Генштабу: на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Станом на 22:00 21 січня Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. Протягом доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Противник завдав два ракетних та 49 авіаційних ударів, використавши 102 керовані авіабомби та понад 4400 дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Покровський напрямок: зафіксовано найбільшу кількість атак – 33 спроби штурму в районах Покровська, Мирнограда та інших населених пунктів. У чотирьох локаціях бойові дії тривають. Втрати ворога тут склали 79 осіб, знищено артилерійську систему та 58 БпЛА.

Гуляйпільський напрямок: ворог здійснив 31 атаку в районах Гуляйполя та Солодкого, два боєзіткнення ще не завершені.

Ситуація у Куп’янську: ворог зосереджений в одному кварталі та не отримує підкріплення21.01.26, 21:06 • 1260 переглядiв

Костянтинівський напрямок: загарбники 10 разів намагалися наступати у бік Костянтинівки та Іванопілля.

Куп’янський та Лиманський напрямки: відбулося вісім та шість атак відповідно. Сил оборони відбили штурми біля Петропавлівки, Новомихайлівки та Ямполя.

Інші ділянки: активні бої тривали на Південно-Слобожанському (7 атак), Олександрівському (5 атак) та Слов’янському напрямках. На Придніпровському напрямку дві спроби штурму завершилися для ворога безрезультатно.

Українські військові продовжують завдавати вогневого ураження, знищуючи пункти управління БпЛА, радіолокаційні станції та укриття живої сили противника. 

Голова краснодарського краю рф повідомив про масовану атаку, жертви та пожежу21.01.26, 21:47 • 768 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка