Зведення Генштабу: на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Станом на 22:00 21 січня Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. Протягом доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Противник завдав два ракетних та 49 авіаційних ударів, використавши 102 керовані авіабомби та понад 4400 дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Покровський напрямок: зафіксовано найбільшу кількість атак – 33 спроби штурму в районах Покровська, Мирнограда та інших населених пунктів. У чотирьох локаціях бойові дії тривають. Втрати ворога тут склали 79 осіб, знищено артилерійську систему та 58 БпЛА.

Гуляйпільський напрямок: ворог здійснив 31 атаку в районах Гуляйполя та Солодкого, два боєзіткнення ще не завершені.

Ситуація у Куп’янську: ворог зосереджений в одному кварталі та не отримує підкріплення

Костянтинівський напрямок: загарбники 10 разів намагалися наступати у бік Костянтинівки та Іванопілля.

Куп’янський та Лиманський напрямки: відбулося вісім та шість атак відповідно. Сил оборони відбили штурми біля Петропавлівки, Новомихайлівки та Ямполя.

Інші ділянки: активні бої тривали на Південно-Слобожанському (7 атак), Олександрівському (5 атак) та Слов’янському напрямках. На Придніпровському напрямку дві спроби штурму завершилися для ворога безрезультатно.

Українські військові продовжують завдавати вогневого ураження, знищуючи пункти управління БпЛА, радіолокаційні станції та укриття живої сили противника.

Голова краснодарського краю рф повідомив про масовану атаку, жертви та пожежу