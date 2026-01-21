Голова краснодарського краю рф повідомив про масовану атаку, жертви та пожежу

Краснодарський край другу добу зазнає масованих атак по цивільних об’єктах та інфраструктурі. Під удар потрапили портові термінали в селищі Волна Темрюкського району: загинули двоє працівників, кілька осіб поранено, спалахнула пожежа. Про це повідомив місцевий губернатор веніамін кондратьєв, пише УНН.

Деталі

За його словами другу добу Краснодарський край зазнає масованої атаки по цивільних об’єктах та інфраструктурі.

"Сьогодні ввечері під удар потрапили портові термінали в селищі Волна Темрюкського району. На жаль, є жертви та поранені. За попередньою інформацією, загинули двоє працівників підприємства, ще кілька отримали поранення", - повідомив губернатор.

Він зазначив, що на території терміналів виникла пожежа, загорілися чотири резервуари з нафтопродуктами. До ліквідації наслідків, за словами Кондратьєва, залучено 97 осіб та 29 одиниць техніки, зокрема працівники МНС росії.

