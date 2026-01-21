Голова краснодарського краю рф повідомив про масовану атаку, жертви та пожежу

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:21 • 1122 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
15:14 • 10576 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 18899 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 15123 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 27379 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 31955 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 19856 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21259 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 38939 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 58242 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 26013 перегляди
У ГУР розповіли про виробництво ракет "Іскандер-К": 8 підприємств досі не під санкціямиPhoto21 січня, 12:22 • 4376 перегляди
У США є зброя, яка знищить все завдяки одній ракеті - Трамп 14:15 • 6210 перегляди
Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським14:39 • 5224 перегляди
Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters15:09 • 7694 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової14:44 • 18899 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 27379 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 26085 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 31955 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 49509 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo18:19 • 1616 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo15:49 • 3660 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 26085 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 27765 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 24589 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times

Голова краснодарського краю рф повідомив про масовану атаку, жертви та пожежу

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Голова краснодарського краю повідомив про масовану атаку на портові термінали в селищі Хвиля. Загинули двоє працівників, кілька осіб поранено, спалахнула пожежа в чотирьох резервуарах з нафтопродуктами.

Голова краснодарського краю рф повідомив про масовану атаку, жертви та пожежу

Краснодарський край другу добу зазнає масованих атак по цивільних об’єктах та інфраструктурі. Під удар потрапили портові термінали в селищі Волна Темрюкського району: загинули двоє працівників, кілька осіб поранено, спалахнула пожежа. Про це повідомив місцевий губернатор веніамін кондратьєв, пише УНН.

Деталі

За його словами другу добу Краснодарський край зазнає масованої атаки по цивільних об’єктах та інфраструктурі.

"Сьогодні ввечері під удар потрапили портові термінали в селищі Волна Темрюкського району. На жаль, є жертви та поранені. За попередньою інформацією, загинули двоє працівників підприємства, ще кілька отримали поранення", - повідомив губернатор.

Він зазначив, що на території терміналів виникла пожежа, загорілися чотири резервуари з нафтопродуктами. До ліквідації наслідків, за словами Кондратьєва, залучено 97 осіб та 29 одиниць техніки, зокрема працівники МНС росії.

Українські військові вразили ешелон з ПММ в окупованому Криму та ремонтний підрозділ ворога на Донеччині08.01.26, 20:22 • 4816 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Енергетика
Війна в Україні