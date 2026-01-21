Глава краснодарского края рф сообщил о массированной атаке, жертвах и пожаре

Краснодарский край вторые сутки подвергается массированным атакам по гражданским объектам и инфраструктуре. Под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района: погибли двое работников, несколько человек ранены, вспыхнул пожар. Об этом сообщил местный губернатор Вениамин Кондратьев, пишет УНН.

Подробности

По его словам, вторые сутки Краснодарский край подвергается массированной атаке по гражданским объектам и инфраструктуре.

"Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые. По предварительной информации, погибли двое работников предприятия, еще несколько получили ранения", - сообщил губернатор.

Он отметил, что на территории терминалов возник пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий, по словам Кондратьева, привлечено 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.

