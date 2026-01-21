Ситуація у Куп’янську: ворог зосереджений в одному кварталі та не отримує підкріплення

У Куп’янську на Харківщині українські військові проводять зачистку від сил ворога, які зосередилися в одному кварталі. Про це повідомив начальника управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктора Трегубова, передає УНН.

"Більша частина ворога зосереджена у центрі міста - в одному кварталі багатоповерхівок. Тому мова йде зараз про те, щоб завершити зачистку безпосередньо цього кварталу і, бажано, без жертв з боку українських воїнів", - заявив Трегубов.

Росіяни намагаються змінити ситуацію, однак ці спроби не мають успіху.

"Усі спроби росіян поновити своє становище і якось дістатися до міста так, щоб поновити з ним сполучення суходолом - і успіху тут немає, і не буде. І тиск на схід від міста теж до цього їх не призводить", - повідомив військовий.

За його словами це означає, що ті ворожі сили які перебувають у місті, не отримують поповнення.

Трегубов наголосив, що в планах росіян створити "зону контролю" на Харківщині і Сумщина

При цьому на Лиманському напрямку ворог хоче взяти під контроль Лиман і далі просуватися в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації.