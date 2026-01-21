$43.180.08
15:14
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Ситуація у Куп’янську: ворог зосереджений в одному кварталі та не отримує підкріплення

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У Куп'янську українські військові зачищають єдиний квартал, де зосередився ворог. Росіяни не отримують підкріплення і не можуть відновити сполучення з містом.

Ситуація у Куп’янську: ворог зосереджений в одному кварталі та не отримує підкріплення

У Куп’янську на Харківщині українські військові проводять зачистку від сил ворога, які зосередилися в одному кварталі. Про це повідомив начальника управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктора Трегубова, передає УНН.

"Більша частина ворога зосереджена у центрі міста - в одному кварталі багатоповерхівок. Тому мова йде зараз про те, щоб завершити зачистку безпосередньо цього кварталу і, бажано, без жертв з боку українських воїнів", - заявив Трегубов.

Росіяни намагаються змінити ситуацію, однак ці спроби не мають успіху.

"Усі спроби росіян поновити своє становище і якось дістатися до міста так, щоб поновити з ним сполучення суходолом -  і успіху тут немає, і не буде. І тиск на схід від міста теж до цього їх не призводить", - повідомив військовий.

За його словами це означає, що ті ворожі сили які перебувають у місті, не отримують поповнення.

Трегубов наголосив, що в планах росіян створити "зону контролю" на Харківщині і Сумщина

При цьому на Лиманському напрямку ворог хоче взяти під контроль Лиман і далі просуватися в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Євген Царенко

Війна в Україні
Війна в Україні
Слов'янськ
Харківська область
Краматорськ
Куп'янськ