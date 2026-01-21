Ситуация в Купянске: враг сосредоточен в одном квартале и не получает подкрепления

В Купянске Харьковской области украинские военные проводят зачистку от сил противника, сосредоточившихся в одном квартале. Об этом сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, передает УНН.

"Большая часть врага сосредоточена в центре города - в одном квартале многоэтажек. Поэтому речь идет сейчас о том, чтобы завершить зачистку непосредственно этого квартала и, желательно, без жертв со стороны украинских воинов", - заявил Трегубов.

Россияне пытаются изменить ситуацию, однако эти попытки не имеют успеха.

"Все попытки россиян восстановить свое положение и как-то добраться до города так, чтобы восстановить с ним сообщение по суше - и успеха здесь нет, и не будет. И давление к востоку от города тоже к этому их не приводит", - сообщил военный.

По его словам, это означает, что те вражеские силы, которые находятся в городе, не получают пополнения.

Трегубов подчеркнул, что в планах россиян создать "зону контроля" в Харьковской и Сумской областях.

При этом на Лиманском направлении враг хочет взять под контроль Лиман и дальше продвигаться в сторону Славянско-Краматорской агломерации.