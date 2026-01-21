Ситуация в Купянске: враг сосредоточен в одном квартале и не получает подкрепления

$43.180.08
50.320.20
ukru
15:14 • 8866 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 16553 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 13840 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 25449 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 30618 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 19538 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21071 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 38790 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 58072 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 50065 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Популярные новости
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 10129 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 24372 просмотра
У США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете - Трамп14:15 • 4576 просмотра
Трамп в Давосе анонсировал встречу с Зеленским14:39 • 3916 просмотра
Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters15:09 • 5912 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 48865 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo18:19 • 718 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 3030 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 24403 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 27466 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 24331 просмотра
Ситуация в Купянске: враг сосредоточен в одном квартале и не получает подкрепления

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В Купянске украинские военные зачищают единственный квартал, где сосредоточился враг.

Ситуация в Купянске: враг сосредоточен в одном квартале и не получает подкрепления

В Купянске Харьковской области украинские военные проводят зачистку от сил противника, сосредоточившихся в одном квартале. Об этом сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, передает УНН.

"Большая часть врага сосредоточена в центре города - в одном квартале многоэтажек. Поэтому речь идет сейчас о том, чтобы завершить зачистку непосредственно этого квартала и, желательно, без жертв со стороны украинских воинов", - заявил Трегубов.

Россияне пытаются изменить ситуацию, однако эти попытки не имеют успеха.

"Все попытки россиян восстановить свое положение и как-то добраться до города так, чтобы восстановить с ним сообщение по суше -  и успеха здесь нет, и не будет. И давление к востоку от города тоже к этому их не приводит", - сообщил военный.

По его словам, это означает, что те вражеские силы, которые находятся в городе, не получают пополнения.

Трегубов подчеркнул, что в планах россиян создать "зону контроля" в Харьковской и Сумской областях.

При этом на Лиманском направлении враг хочет взять под контроль Лиман и дальше продвигаться в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

Евгений Царенко

Война в Украине
Война в Украине
Славянск
Харьковская область
Краматорск
Купянск