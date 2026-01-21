Сводка Генштаба: на фронте произошло 140 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях

$43.180.08
19:21 • 3032 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
15:14 • 11867 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 20691 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 16067 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 28769 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 32796 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20109 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21371 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39070 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 58391 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 27468 просмотра
В ГУР рассказали о производстве ракет "Искандер-К": 8 предприятий до сих пор не под санкциямиPhoto21 января, 12:22 • 5760 просмотра
У США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете - Трамп21 января, 14:15 • 7792 просмотра
Трамп в Давосе анонсировал встречу с Зеленским14:39 • 6678 просмотра
Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters15:09 • 9316 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой14:44 • 20691 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 28769 просмотра
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 28769 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 27535 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 32796 просмотра
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 32796 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 50056 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Геннадий Труханов
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo18:19 • 2374 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 4226 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 27535 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 28040 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 24831 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

Сводка Генштаба: на фронте произошло 140 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 236 просмотра

В течение суток 21 января Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск, зафиксировано 140 боевых столкновений. Наибольшее количество атак произошло на Покровском (33) и Гуляйпольском (31) направлениях.

Сводка Генштаба: на фронте произошло 140 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях

По состоянию на 22:00 21 января Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск. В течение суток зафиксировано 140 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных и 49 авиационных ударов, использовав 102 управляемые авиабомбы и более 4400 дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Покровское направление: зафиксировано наибольшее количество атак – 33 попытки штурма в районах Покровска, Мирнограда и других населенных пунктов. В четырех локациях боевые действия продолжаются. Потери врага здесь составили 79 человек, уничтожена артиллерийская система и 58 БпЛА.

Гуляйпольское направление: враг совершил 31 атаку в районах Гуляйполя и Сладкого, два боестолкновения еще не завершены.

Ситуация в Купянске: враг сосредоточен в одном квартале и не получает подкрепления21.01.26, 21:06 • 1390 просмотров

Константиновское направление: захватчики 10 раз пытались наступать в сторону Константиновки и Иванополья.

Купянское и Лиманское направления: произошло восемь и шесть атак соответственно. Силы обороны отбили штурмы возле Петропавловки, Новомихайловки и Ямполя.

Другие участки: активные бои продолжались на Южно-Слобожанском (7 атак), Александровском (5 атак) и Славянском направлениях. На Приднепровском направлении две попытки штурма завершились для врага безрезультатно.

Украинские военные продолжают наносить огневое поражение, уничтожая пункты управления БпЛА, радиолокационные станции и укрытия живой силы противника. 

Глава краснодарского края рф сообщил о массированной атаке, жертвах и пожаре21.01.26, 21:47 • 1020 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Украина
Константиновка