Сводка Генштаба: на фронте произошло 140 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях

По состоянию на 22:00 21 января Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск. В течение суток зафиксировано 140 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных и 49 авиационных ударов, использовав 102 управляемые авиабомбы и более 4400 дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Покровское направление: зафиксировано наибольшее количество атак – 33 попытки штурма в районах Покровска, Мирнограда и других населенных пунктов. В четырех локациях боевые действия продолжаются. Потери врага здесь составили 79 человек, уничтожена артиллерийская система и 58 БпЛА.

Гуляйпольское направление: враг совершил 31 атаку в районах Гуляйполя и Сладкого, два боестолкновения еще не завершены.

Ситуация в Купянске: враг сосредоточен в одном квартале и не получает подкрепления

Константиновское направление: захватчики 10 раз пытались наступать в сторону Константиновки и Иванополья.

Купянское и Лиманское направления: произошло восемь и шесть атак соответственно. Силы обороны отбили штурмы возле Петропавловки, Новомихайловки и Ямполя.

Другие участки: активные бои продолжались на Южно-Слобожанском (7 атак), Александровском (5 атак) и Славянском направлениях. На Приднепровском направлении две попытки штурма завершились для врага безрезультатно.

Украинские военные продолжают наносить огневое поражение, уничтожая пункты управления БпЛА, радиолокационные станции и укрытия живой силы противника.

