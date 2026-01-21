Сводка Генштаба: на фронте произошло 140 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях
Киев • УНН
В течение суток 21 января Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск, зафиксировано 140 боевых столкновений. Наибольшее количество атак произошло на Покровском (33) и Гуляйпольском (31) направлениях.
По состоянию на 22:00 21 января Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск. В течение суток зафиксировано 140 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных и 49 авиационных ударов, использовав 102 управляемые авиабомбы и более 4400 дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Покровское направление: зафиксировано наибольшее количество атак – 33 попытки штурма в районах Покровска, Мирнограда и других населенных пунктов. В четырех локациях боевые действия продолжаются. Потери врага здесь составили 79 человек, уничтожена артиллерийская система и 58 БпЛА.
Гуляйпольское направление: враг совершил 31 атаку в районах Гуляйполя и Сладкого, два боестолкновения еще не завершены.
Ситуация в Купянске: враг сосредоточен в одном квартале и не получает подкрепления21.01.26, 21:06 • 1390 просмотров
Константиновское направление: захватчики 10 раз пытались наступать в сторону Константиновки и Иванополья.
Купянское и Лиманское направления: произошло восемь и шесть атак соответственно. Силы обороны отбили штурмы возле Петропавловки, Новомихайловки и Ямполя.
Другие участки: активные бои продолжались на Южно-Слобожанском (7 атак), Александровском (5 атак) и Славянском направлениях. На Приднепровском направлении две попытки штурма завершились для врага безрезультатно.
Украинские военные продолжают наносить огневое поражение, уничтожая пункты управления БпЛА, радиолокационные станции и укрытия живой силы противника.
Глава краснодарского края рф сообщил о массированной атаке, жертвах и пожаре21.01.26, 21:47 • 1020 просмотров