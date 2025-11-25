Зеленський, Рубіо та Рютте долучилися до віртуальної зустрічі коаліції охочих

$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 9528 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 11323 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 11217 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 10951 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 11612 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 12083 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 23391 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13280 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11476 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Популярнi новини
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto25 листопада, 07:40 • 36642 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір25 листопада, 07:50 • 39930 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі25 листопада, 08:01 • 53944 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф25 листопада, 08:07 • 28042 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 46466 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 23391 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 33633 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 85505 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 114200 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 103518 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Польща
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 6458 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 46494 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 67092 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 68097 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 75276 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Х-47М2 «Кинджал»
Financial Times

Зеленський, Рубіо та Рютте долучилися до віртуальної зустрічі коаліції охочих

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та держсекретар США Марко Рубіо взяли участь у віртуальній зустрічі "коаліції охочих", до якої також долучився генсек НАТО Марк Рютте. Ця зустріч відбулася на тлі переговорів щодо мирного плану між Україною та РФ, ініційованого Дональдом Трампом.

Зеленський, Рубіо та Рютте долучилися до віртуальної зустрічі коаліції охочих

До віртуальної зустрічі коаліції охочих долучився Президент України Володимир Зеленський, держсекретар США Марко Рубіо, а також генсек НАТО Марк Рютте, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Як повідомляє інформаційне агентство PA, у вівторок на зустрічі "коаліції охочих", у якій також взяв участь президент України Володимир Зеленський, був присутній держсекретар США Марко Рубіо.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також взяв участь у віртуальній зустрічі, повідомляє пресслужба НАТО.

Зеленський вважає, що більшість тексту мирного плану може бути прийнято - Стармер25.11.25, 18:46 • 830 переглядiв

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів. 

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Державний кордон України
Марко Рубіо
Женева
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна