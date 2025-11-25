Зеленський, Рубіо та Рютте долучилися до віртуальної зустрічі коаліції охочих
Президент України Володимир Зеленський та держсекретар США Марко Рубіо взяли участь у віртуальній зустрічі "коаліції охочих", до якої також долучився генсек НАТО Марк Рютте. Ця зустріч відбулася на тлі переговорів щодо мирного плану між Україною та РФ, ініційованого Дональдом Трампом.
До віртуальної зустрічі коаліції охочих долучився Президент України Володимир Зеленський, держсекретар США Марко Рубіо, а також генсек НАТО Марк Рютте.
Деталі
Як повідомляє інформаційне агентство PA, у вівторок на зустрічі "коаліції охочих", у якій також взяв участь президент України Володимир Зеленський, був присутній держсекретар США Марко Рубіо.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також взяв участь у віртуальній зустрічі, повідомляє пресслужба НАТО.
Нагадаємо
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.
Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.
В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.