Зеленський, Рубіо та Рютте долучилися до віртуальної зустрічі коаліції охочих

До віртуальної зустрічі коаліції охочих долучився Президент України Володимир Зеленський, держсекретар США Марко Рубіо, а також генсек НАТО Марк Рютте, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Як повідомляє інформаційне агентство PA, у вівторок на зустрічі "коаліції охочих", у якій також взяв участь президент України Володимир Зеленський, був присутній держсекретар США Марко Рубіо.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також взяв участь у віртуальній зустрічі, повідомляє пресслужба НАТО.

Зеленський вважає, що більшість тексту мирного плану може бути прийнято - Стармер

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.