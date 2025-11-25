$42.370.10
Financial Times

Зеленский, Рубио и Рютте присоединились к виртуальной встрече коалиции желающих

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Марко Рубио приняли участие в виртуальной встрече "коалиции желающих", к которой также присоединился генсек НАТО Марк Рютте. Эта встреча состоялась на фоне переговоров по мирному плану между Украиной и РФ, инициированного Дональдом Трампом.

Зеленский, Рубио и Рютте присоединились к виртуальной встрече коалиции желающих

К виртуальной встрече коалиции желающих присоединился Президент Украины Владимир Зеленский, госсекретарь США Марко Рубио, а также генсек НАТО Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Как сообщает информационное агентство PA, во вторник на встрече "коалиции желающих", в которой также принял участие президент Украины Владимир Зеленский, присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также принял участие в виртуальной встрече, сообщает пресс-служба НАТО.

Зеленский считает, что большая часть текста мирного плана может быть принята - Стармер25.11.25, 18:46 • 746 просмотров

Напомним

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов. 

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом "как можно скорее" для завершения работы над соглашением о прекращении войны.

Антонина Туманова

