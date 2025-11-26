$42.400.03
Зеленський підписав закон про перепоховання загиблих військових за рахунок держави

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект 4656-IX, що вносить зміни до Закону України "Про поховання та похоронну справу". Документ передбачає чіткий правовий механізм перепоховання загиблих військовослужбовців за рахунок держави.

Зеленський підписав закон про перепоховання загиблих військових за рахунок держави

Президент України Володимир Зеленський підписав 25 жовтня законопроект 4656-IX, яким вносяться зміни до Закону України "Про поховання та похоронну справу". Йдеться про перепоховання загиблих військовослужбовців, які захищали Україну, зокрема, тих, чиї тіла виявлені на звільнених від російської окупації територіях, повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.

Деталі

Текст законопроекту опублікований на сайті українського парламенту. Він передбачає чіткий правовий механізм перепоховання осіб або їхніх останків після ідентифікації (встановлення). Перепоховання здійснюється одноразово за рахунок джерел, передбачених Законом для їх поховання.

Контекст

Законопроект про механізм перепоховання загиблих захисників України було ухвалено Верховною Радою за основу ще в березні 2025 року. Даний документ передбачає виділення 6,61 млн гривень на перепоховання близько 500 загиблих у 2025 році.

Відповідно до законопроєкту, перепоховання померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та загинули під час проходження служби, здійснюється за рахунок джерел, які передбачаються законодавством для поховання таких осіб.

У разі встановлення особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинула під час проходження служби та була похована тимчасово невпізнаною, з письмовим зверненням щодо перепоховання може звернутися особа, яка буде здійснювати перепоховання.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Міністерство оборони України передало міській владі Львова земельну ділянку для облаштування Меморіального комплексу військових поховань Героїв України.

Також УНН повідомляв, що на Личаківському цвинтарі у Львові залишилося близько 20 вільних місць для почесних поховань.

Євген Устименко

