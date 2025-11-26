Зеленский подписал закон о перезахоронении погибших военных за счет государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 25 октября законопроект 4656-IX, которым вносятся изменения в Закон Украины "О погребении и похоронном деле". Речь идет о перезахоронении погибших военнослужащих, защищавших Украину, в частности, тех, чьи тела обнаружены на освобожденных от российской оккупации территориях, сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Детали

Текст законопроекта опубликован на сайте украинского парламента. Он предусматривает четкий правовой механизм перезахоронения лиц или их останков после идентификации (установления). Перезахоронение осуществляется однократно за счет источников, предусмотренных Законом для их погребения.

Контекст

Законопроект о механизме перезахоронения погибших защитников Украины был принят Верховной Радой за основу еще в марте 2025 года. Данный документ предусматривает выделение 6,61 млн гривен на перезахоронение около 500 погибших в 2025 году.

В соответствии с законопроектом, перезахоронение умерших лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и погибших во время прохождения службы, осуществляется за счет источников, которые предусматриваются законодательством для погребения таких лиц.

В случае установления личности, защищавшей независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибшей во время прохождения службы и похороненной временно неопознанной, с письменным обращением о перезахоронении может обратиться лицо, которое будет осуществлять перезахоронение.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Министерство обороны Украины передало городским властям Львова земельный участок для обустройства Мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины.

Также УНН сообщал, что на Лычаковском кладбище во Львове осталось около 20 свободных мест для почетных захоронений.