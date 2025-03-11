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Вдосконалення механізму перепоховання захисників: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Київ • УНН

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Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про механізм перепоховання загиблих захисників України. Документ передбачає виділення 6,61 млн грн на перепоховання близько 500 загиблих у 2025 році.

Вдосконалення механізму перепоховання захисників: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо вдосконалення правового механізму перепоховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12413.

Деталі

№12413 - врегулювання здійснення перепоховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. За основу - 290

- повідомив Железняк. 

Відповідно до законопроєкту, перепоховання померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та загинули під час проходження служби, здійснюється за рахунок джерел, які передбачаються законодавством для поховання таких осіб.

У разі встановлення особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинула під час проходження служби та була похована тимчасово невпізнаною, з письмовим зверненням щодо перепоховання може звернутися особа, яка буде здійснювати перепоховання.

В пояснювальній записці вказується, що у зв’язку з бойовими діями та повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України протягом 2014 – 2024 років багато регіонів України зазнали окупації.

На сьогодні триває робота з пошуку останків загиблих захисників України. До обласних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування надходять численні звернення щодо перепоховання останків загиблих військовослужбовців з деокупованих територій на місця поховання на територіях населених пунктів за останнім зареєстрованим місцем проживання загиблої (померлої) особи, в тому числі у спеціально відведених секторах для почесних поховань

- йдеться в пояснювальній записці.

Нардепи вказують, що для учасників бойових дій передбачено лише право безоплатного поховання, а не перепоховання.

На сьогодні законом не передбачено безоплатного перепоховання останків загиблих військовослужбовців

- йдеться в документі. 

В документі вказується, що проєкт закону не потребуватиме фінансування з державного бюджету, проте потребуватиме фінансування з місцевих бюджетів, яке може здійснюватися в рамках програми "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Відповідно до фінансово-економічним розрахункам, якщо проєкт закону буде ухвалено в цілому, то на його реалізацію у 2025 році необхідно 6 млн 610 тис. гривень.

Нардепи аргументують цю суму тим, що орієнтовна вартість одного перепоховання складає 13220 гривень,

отже оскільки орієнтовна прогнозована кількість перепоховань складе 500 на рік, загальна сума на здійснення цих перепоховань складатиме 6,61 млн гривень. Разом з тим з об’єктивних міркувань не можна точно передбачити кількість перепоховань тіл (останків) загиблих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, що будуть здійснені в 2025 році

Нагадаємо

У електронному реєстрі наразі міститься понад 160 тис. ДНК-профілів. З них близько 16 тис. - це ДНК-профілі не впізнаних тіл. Мова, як про військових, так й про цивільних. 

Павло Башинський

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