Усовершенствование механизма перезахоронения защитников: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект о совершенствовании правового механизма перезахоронения погибших и умерших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12413.

Детали

№12413 - регулирование осуществления перезахоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. За основу - 290 - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, перезахоронение умерших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и погибли во время прохождения службы, осуществляется за счет источников, предусмотренных законодательством для захоронения таких лиц.

В случае установления личности, которая защищала независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибла во время прохождения службы и была похоронена временно неопознанной, с письменным обращением о перезахоронении может обратиться лицо, которое будет осуществлять перезахоронение.

В пояснительной записке указывается, что в связи с боевыми действиями и полномасштабным вторжением Российской Федерации на территорию Украины в период с 2014 по 2024 годы многие регионы Украины подверглись оккупации.

На сегодняшний день продолжается работа по поиску останков погибших защитников Украины. В областные военные администрации и органы местного самоуправления поступают многочисленные обращения о перезахоронении останков погибших военнослужащих с деоккупированных территорий на места захоронения на территориях населенных пунктов по последнему зарегистрированному месту жительства погибшей (умершей) личности, в том числе в специально отведенных секторах для почетных захоронений - говорится в пояснительной записке.

Народные депутаты указывают, что для участников боевых действий предусмотрено лишь право бесплатного захоронения, а не перезахоронения.

На сегодняшний день законом не предусмотрено бесплатного перезахоронения останков погибших военнослужащих - говорится в документе.

В документе указывается, что проект закона не потребует финансирования из государственного бюджета, однако потребует финансирования из местных бюджетов, которое может осуществляться в рамках программы "Расходы на захоронение участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны".

Согласно финансово-экономическим расчетам, если проект закона будет принят в целом, то на его реализацию в 2025 году необходимо 6 млн 610 тыс. гривен.

Народные депутаты аргументируют эту сумму тем, что ориентировочная стоимость одного перезахоронения составляет 13220 гривен,

поэтому поскольку ориентировочная прогнозируемая количество перезахоронений составит 500 в год, общая сумма на осуществление этих перезахоронений составит 6,61 млн гривен. Вместе с тем, с объективных соображений нельзя точно предсказать количество перезахоронений тел (останков) погибших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, которые будут осуществлены в 2025 году

Напоминаем

В электронном реестре в настоящее время содержится более 160 тыс. ДНК-профилей. Из них около 16 тыс. - это ДНК-профили неопознанных тел. Речь идет как о военных, так и о гражданских.