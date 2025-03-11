Усовершенствование механизма перезахоронения защитников: Рада приняла законопроект за основу

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17214 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32658 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66957 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216604 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124389 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393082 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311937 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214025 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244363 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255205 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133948 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16169 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12841 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15639 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13123 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133960 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216604 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393082 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255140 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311937 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3926 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15648 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46972 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72420 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57480 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Усовершенствование механизма перезахоронения защитников: Рада приняла законопроект за основу

Киев • УНН

 • 17706 просмотра

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о механизме перезахоронения погибших защитников Украины. Документ предусматривает выделение 6,61 млн грн на перезахоронение около 500 погибших в 2025 году.

Усовершенствование механизма перезахоронения защитников: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект о совершенствовании правового механизма перезахоронения погибших и умерших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12413.

Детали

№12413 - регулирование осуществления перезахоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. За основу - 290

- сообщил Железняк. 

Согласно законопроекту, перезахоронение умерших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и погибли во время прохождения службы, осуществляется за счет источников, предусмотренных законодательством для захоронения таких лиц.

В случае установления личности, которая защищала независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибла во время прохождения службы и была похоронена временно неопознанной, с письменным обращением о перезахоронении может обратиться лицо, которое будет осуществлять перезахоронение.

В пояснительной записке указывается, что в связи с боевыми действиями и полномасштабным вторжением Российской Федерации на территорию Украины в период с 2014 по 2024 годы многие регионы Украины подверглись оккупации.

На сегодняшний день продолжается работа по поиску останков погибших защитников Украины. В областные военные администрации и органы местного самоуправления поступают многочисленные обращения о перезахоронении останков погибших военнослужащих с деоккупированных территорий на места захоронения на территориях населенных пунктов по последнему зарегистрированному месту жительства погибшей (умершей) личности, в том числе в специально отведенных секторах для почетных захоронений

- говорится в пояснительной записке.

Народные депутаты указывают, что для участников боевых действий предусмотрено лишь право бесплатного захоронения, а не перезахоронения.

На сегодняшний день законом не предусмотрено бесплатного перезахоронения останков погибших военнослужащих

- говорится в документе. 

В документе указывается, что проект закона не потребует финансирования из государственного бюджета, однако потребует финансирования из местных бюджетов, которое может осуществляться в рамках программы "Расходы на захоронение участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны".

Согласно финансово-экономическим расчетам, если проект закона будет принят в целом, то на его реализацию в 2025 году необходимо 6 млн 610 тыс. гривен.

Народные депутаты аргументируют эту сумму тем, что ориентировочная стоимость одного перезахоронения составляет 13220 гривен,

поэтому поскольку ориентировочная прогнозируемая количество перезахоронений составит 500 в год, общая сумма на осуществление этих перезахоронений составит 6,61 млн гривен. Вместе с тем, с объективных соображений нельзя точно предсказать количество перезахоронений тел (останков) погибших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, которые будут осуществлены в 2025 году

Напоминаем

В электронном реестре в настоящее время содержится более 160 тыс. ДНК-профилей. Из них около 16 тыс. - это ДНК-профили неопознанных тел. Речь идет как о военных, так и о гражданских. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20