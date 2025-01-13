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Зеленський дав українським дипломатам 7 пріоритетних завдань на 2025 рік

Зеленський дав українським дипломатам 7 пріоритетних завдань на 2025 рік

Київ • УНН

 • 27180 перегляди

Президент окреслив пріоритетні напрямки роботи українських дипломатів на 2025 рік. Серед них - посилення військової підтримки, інтеграція до ЄС і НАТО, санкції проти РФ та запуск е-Консула.

Серед пріоритетів на 2025 рік – зміцнення військової підтримки, розширення міжнародних зв’язків, просування інтеграції до ЄС і НАТО, посилення санкційного тиску на росію та запуск цифрових сервісів для українців за кордоном.

Про це пише глава МЗС Андрій Сибіга у Facebook, передає УНН.

Деталі

За словами глави МЗС, початок січня — це час підбивати підсумки та розставляти пріоритети. Він поділився головними завданнями української дипломатії, які були окреслені президентом Володимиром Зеленським на 2025 рік.

Ось основні напрямки роботи дипломатів:

1. Зміцнення військової підтримки України

Попри виборчі цикли у країнах-партнерах, Україна прагне отримати необхідне озброєння, зокрема засоби ППО, та забезпечити їхнє безперебійне постачання.

Також завдання включає реалізацію Плану перемоги та Формули миру, зняття обмежень на використання зброї. 2024 року вдалося забезпечити:

  • Пакет військової допомоги США на понад $60 млрд. - Поставки Patriot, ATACAMS, IRIS-T, Scalp/Storm Shadow, F-16.
    • Початок інвестицій у військово-промисловий комплекс України за «Данською моделлю».
      • 27 двосторонніх безпекових угод у межах декларації Групи Семи.

        2. Розширення відносин з країнами Азії, Африки та Латинської Америки

        Україна прагне проактивної зовнішньої політики, зокрема залучення допомоги для відбудови країни. У 2024 році проведено близько 800 міжнародних переговорів, активізовано діалог із Центральною Європою, Латинською Америкою, Японією, Китаєм та Близьким Сходом.

        Організували перший за всю історію дипломатичних відносин візит лідера Індії. Після тривалої паузи відновили діалог на високому рівні з КНР. Україна також стала однією з 79 держав-засновниць Глобального альянсу проти голоду і бідності

        - зазначив Сибіга.

        Також відкрито дипломатичні представництва у 9 країнах Африки, і планується ще більше.

        3. Прискорення інтеграції до ЄС та НАТО

        У 2025 році орієнтуємося на максимально швидке просування переговорів про вступ України до ЄС та на шляху до НАТО

        - написав Сибіга.

        Метою є забезпечити максимальний прогрес у переговорах із ЄС під час головування Польщі й Данії у 2025 році. Україна також продовжить шлях до НАТО як гарантії безпеки. У 2024 році розпочалися перші етапи переговорів із ЄС та створено передумови для відкриття переговорних кластерів.

        4. Посилення санкційного тиску на росію

        2025 рік має стати роком суттєвого збільшення ціни війни для агресора

        - зауважив глава МЗС.

        Санкції мають стати більш дієвими. За словами Сибіги треба посилити контроль за їх виконанням, закрити лазівки, збільшити тиск на ключові сектори економіки росії та запровадити нові обмеження.

        Важливо забезпечити використання заморожених активів рф, підтримувати її міжнародну ізоляцію, зберігати увагу до наслідків агресії та продовжувати роботу над притягненням до відповідальності. До кінця зими планується ухвалення 16-го пакету санкцій ЄС.

        5. Впровадження системи е-Консул

        Це забезпечить спрощений доступ українців за кордоном до консульських послуг. У 2024 році завершено підготовку юридичної бази для запуску системи.

        6. Протидія російській дезінформації

        Україна продовжить посилювати комунікаційні спроможності та проводити інформаційні кампанії. У 2024 році ці зусилля охопили понад мільярд людей.

        7. Просування бренду України

        У планах — розширення культурних проєктів, таких як "Українська книжкова поличка", україномовні аудіогіди та Саміт перших леді та джентльменів.

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        Юлія Гаврилюк

        Юлія Гаврилюк

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