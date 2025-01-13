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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Зеленский дал украинским дипломатам 7 приоритетных задач на 2025 год

Зеленский дал украинским дипломатам 7 приоритетных задач на 2025 год

Киев  •  УНН

 • 2190 просмотра

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Президент очертил приоритетные направления работы украинских дипломатов на 2025 год. Среди них - усиление военной поддержки, интеграция в ЕС и НАТО, санкции против РФ и запуск е-Консула.

Среди приоритетов на 2025 год - укрепление военной поддержки, расширение международных связей, продвижение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкционного давления на Россию и запуск цифровых сервисов для украинцев за рубежом.

Об этом пишет глава МИД Андрей Сибига в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам главы МИД, начало января - это время подводить итоги и расставлять приоритеты. Он поделился главными задачами украинской дипломатии, которые были очерчены президентом Владимиром Зеленским на 2025 год.

Вот основные направления работы дипломатов:

1. Укрепление военной поддержки Украины

Несмотря на избирательные циклы в странах-партнерах, Украина стремится получить необходимое вооружение, в частности средства ПВО, и обеспечить их бесперебойное снабжение.

Также задача включает реализацию Плана победы и Формулы мира, снятие ограничений на использование оружия. 2024 года удалось обеспечить:

  • Пакет военной помощи США на более чем $60 млрд. - Поставки Patriot, ATACAMS, IRIS-T, Scalp/Storm Shadow, F-16.
  • Начало инвестиций в военно-промышленный комплекс Украины по «Датской модели».
  • 27 двусторонних соглашений по безопасности в рамках декларации Группы Семи.

2. Расширение отношений со странами Азии, Африки и Латинской Америки

Украина стремится к проактивной внешней политике, в частности привлечению помощи для восстановления страны. В 2024 году проведено около 800 международных переговоров, активизирован диалог с Центральной Европой, Латинской Америкой, Японией, Китаем и Ближним Востоком.

Организовали первый за всю историю дипломатических отношений визит лидера Индии. После длительной паузы возобновили диалог на высоком уровне с КНР. Украина также стала одной из 79 государств-учредителей Глобального альянса против голода и бедности

- отметил Сибига.

Также открыты дипломатические представительства в 9 странах Африки, и планируется еще больше.

3. Ускорение интеграции в ЕС и НАТО

В 2025 году ориентируемся на максимально быстрое продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС и на пути в НАТО

- написал Сибига.

Целью является обеспечить максимальный прогресс в переговорах с ЕС во время председательства Польши и Дании в 2025 году. Украина также продолжит путь к НАТО как гарантии безопасности. В 2024 году начались первые этапы переговоров с ЕС и созданы предпосылки для открытия переговорных кластеров.

4. Усиление санкционного давления на Россию

2025 год должен стать годом существенного увеличения цены войны для агрессора

- отметил глава МИД.

Санкции должны стать более действенными. По словам Сибиги надо усилить контроль за их выполнением, закрыть лазейки, увеличить давление на ключевые сектора экономики России и ввести новые ограничения.

Важно обеспечить использование замороженных активов рф, поддерживать ее международную изоляцию, сохранять внимание к последствиям агрессии и продолжать работу над привлечением к ответственности. До конца зимы планируется принятие 16-го пакета санкций ЕС.

5. Внедрение системы е-Консул

Это обеспечит упрощенный доступ украинцев за рубежом к консульским услугам. В 2024 году завершена подготовка юридической базы для запуска системы.

6. Противодействие российской дезинформации

Украина продолжит усиливать коммуникационные способности и проводить информационные кампании. В 2024 году эти усилия охватили более миллиарда человек.

7. Продвижение бренда Украины

В планах - расширение культурных проектов, таких как «Украинская книжная полка», украиноязычные аудиогиды и Саммит первых леди и джентльменов.

Ранее

Зеленский заявил о готовности усиливать позиции Украины в 2025 году, чтобы перейти к этапу дипломатии. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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