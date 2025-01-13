Зеленский дал украинским дипломатам 7 приоритетных задач на 2025 год
Киев • УНН
Президент очертил приоритетные направления работы украинских дипломатов на 2025 год. Среди них - усиление военной поддержки, интеграция в ЕС и НАТО, санкции против РФ и запуск е-Консула.
Среди приоритетов на 2025 год - укрепление военной поддержки, расширение международных связей, продвижение интеграции в ЕС и НАТО, усиление санкционного давления на Россию и запуск цифровых сервисов для украинцев за рубежом.
Об этом пишет глава МИД Андрей Сибига в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам главы МИД, начало января - это время подводить итоги и расставлять приоритеты. Он поделился главными задачами украинской дипломатии, которые были очерчены президентом Владимиром Зеленским на 2025 год.
Вот основные направления работы дипломатов:
1. Укрепление военной поддержки Украины
Несмотря на избирательные циклы в странах-партнерах, Украина стремится получить необходимое вооружение, в частности средства ПВО, и обеспечить их бесперебойное снабжение.
Также задача включает реализацию Плана победы и Формулы мира, снятие ограничений на использование оружия. 2024 года удалось обеспечить:
- Пакет военной помощи США на более чем $60 млрд. - Поставки Patriot, ATACAMS, IRIS-T, Scalp/Storm Shadow, F-16.
- Начало инвестиций в военно-промышленный комплекс Украины по «Датской модели».
- 27 двусторонних соглашений по безопасности в рамках декларации Группы Семи.
2. Расширение отношений со странами Азии, Африки и Латинской Америки
Украина стремится к проактивной внешней политике, в частности привлечению помощи для восстановления страны. В 2024 году проведено около 800 международных переговоров, активизирован диалог с Центральной Европой, Латинской Америкой, Японией, Китаем и Ближним Востоком.
Организовали первый за всю историю дипломатических отношений визит лидера Индии. После длительной паузы возобновили диалог на высоком уровне с КНР. Украина также стала одной из 79 государств-учредителей Глобального альянса против голода и бедности
Также открыты дипломатические представительства в 9 странах Африки, и планируется еще больше.
3. Ускорение интеграции в ЕС и НАТО
В 2025 году ориентируемся на максимально быстрое продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС и на пути в НАТО
Целью является обеспечить максимальный прогресс в переговорах с ЕС во время председательства Польши и Дании в 2025 году. Украина также продолжит путь к НАТО как гарантии безопасности. В 2024 году начались первые этапы переговоров с ЕС и созданы предпосылки для открытия переговорных кластеров.
4. Усиление санкционного давления на Россию
2025 год должен стать годом существенного увеличения цены войны для агрессора
Санкции должны стать более действенными. По словам Сибиги надо усилить контроль за их выполнением, закрыть лазейки, увеличить давление на ключевые сектора экономики России и ввести новые ограничения.
Важно обеспечить использование замороженных активов рф, поддерживать ее международную изоляцию, сохранять внимание к последствиям агрессии и продолжать работу над привлечением к ответственности. До конца зимы планируется принятие 16-го пакета санкций ЕС.
5. Внедрение системы е-Консул
Это обеспечит упрощенный доступ украинцев за рубежом к консульским услугам. В 2024 году завершена подготовка юридической базы для запуска системы.
6. Противодействие российской дезинформации
Украина продолжит усиливать коммуникационные способности и проводить информационные кампании. В 2024 году эти усилия охватили более миллиарда человек.
7. Продвижение бренда Украины
В планах - расширение культурных проектов, таких как «Украинская книжная полка», украиноязычные аудиогиды и Саммит первых леди и джентльменов.
Ранее
Зеленский заявил о готовности усиливать позиции Украины в 2025 году, чтобы перейти к этапу дипломатии.