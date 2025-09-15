Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 13248 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 29165 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 58212 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 93218 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 77733 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 80356 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 44130 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 80627 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 72426 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40371 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.4м/с
57%
755мм
Популярнi новини
У Харкові внаслідок ДТП загинув водій, троє пасажирів госпіталізованіPhoto14 вересня, 13:43 • 4546 перегляди
Бербок допускає розгортання миротворців ООН в Україні - Bild14 вересня, 15:02 • 5582 перегляди
Літак Enter Air здійснив аварійну посадку в аеропорту Краків-Баліце: деталі14 вересня, 15:13 • 7090 перегляди
Андрій Білецький: росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їхVideo14 вересня, 17:11 • 10043 перегляди
Конгрес США не буде розглядати нові санкції проти рф без узгодження з Трампом - Джонсон19:02 • 7298 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 84650 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 56948 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 54406 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 80626 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 51496 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Німеччина
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 16830 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 24175 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 72425 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 56700 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 105209 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Bild
The Times
Financial Times
The Guardian

Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Група західних військових експертів та представників громадянського суспільства закликала відправити авіацію НАТО в Україну. Це сталося після того, як російські безпілотники та ракета порушили повітряний простір Польщі, що розцінюється як навмисне випробування європейської оборони.

Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу

Країни Заходу мають відправити авіацію НАТО в Україну. Таку думку у статті-зверненні для французькоого видання Le Monde висловила група західних військових експертів та представників громадянського суспільства, інформує УНН.

Деталі

Вони нагадали, що в  ніч з 9 на 10 вересня, вперше з 1945 року, європейські бойові літаки були змушені збивати ворожі літальні апарати над територією НАТО: щонайменше 19 російських безпілотників та крилата ракета порушили повітряний простір Польщі.

Це не "інцидент". Це навмисне випробування європейської оборони та тривожне попередження

- наголошують експерти.

За їхніми словами, масштаб цього вторгнення не випадковий: з липня на російські безпілотники, збиті в Україні, встановлюються польські та литовські SIM-картки.

Це викриття свідчить про методичну підготовку. москва програмує свої безпілотники для підключення до європейських телекомунікаційних мереж, перетворюючи кожен безпілотник на збирач інформації: виявляє оборонні установки та радіолокаційні станції, що використовуються, аналізує протоколи та час реакції європейських сил протиповітряної оборони. кремль більше не задовольняється ударами по Україні: він картографує наші вразливі місця

- попереджають автори звернення.

Чехія відправляє вертольоти Мі-171Ш до Польщі для посилення східного крила НАТО14.09.25, 21:34 • 2832 перегляди

Вони наголошують, що відсутність вибухівки на кількох із безпілотників, що атакували Польщу, "підтверджує гіпотезу про розвідувальну місію", при цьому "ця операція, що збігається з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід-2025", є частиною стратегії поступового залякування".

путін перевіряє наш поріг толерантності трьома днями маневрів, які імітують саме цей тип агресії, і чия назва вже сама по собі є показовою: "Запад" означає "Захід"! ("Zapad", c’est "l’ouest" - ред.)

- наголосили експерти.

Вони підкреслили, що захист західної території України дозволить ЗСУ зосередитися на східному фронті, допоможе забезпечити безпеку економіки країни та її ядерної безпеки, підвищить моральний дух населення та сприятиме зростанню виробництва оборонної продукції в Україні, а росія за такого сценарію буде більш схильна до переговорів про припинення вогню.

"Вкрай важливо захистити Україну та її цивільне населення, перехоплюючи загрози в українському повітряному просторі, перш ніж вони досягнуть цілей", - резюмували автори звернення.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі запропонував союзникам перехоплювати російські ракети та БПЛА у повітряному просторі України.

Тим часом НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Зокрема, Альянс запускає операцію "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

"Повернувся до України": в Румунії пояснили, чому винищувачі F-16 не збили російський дрон15.09.25, 00:07 • 1410 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Володимир Путін
Білорусь
НАТО
Литва
Україна
Польща