Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу
Київ • УНН
Група західних військових експертів та представників громадянського суспільства закликала відправити авіацію НАТО в Україну. Це сталося після того, як російські безпілотники та ракета порушили повітряний простір Польщі, що розцінюється як навмисне випробування європейської оборони.
Країни Заходу мають відправити авіацію НАТО в Україну. Таку думку у статті-зверненні для французькоого видання Le Monde висловила група західних військових експертів та представників громадянського суспільства, інформує УНН.
Деталі
Вони нагадали, що в ніч з 9 на 10 вересня, вперше з 1945 року, європейські бойові літаки були змушені збивати ворожі літальні апарати над територією НАТО: щонайменше 19 російських безпілотників та крилата ракета порушили повітряний простір Польщі.
Це не "інцидент". Це навмисне випробування європейської оборони та тривожне попередження
За їхніми словами, масштаб цього вторгнення не випадковий: з липня на російські безпілотники, збиті в Україні, встановлюються польські та литовські SIM-картки.
Це викриття свідчить про методичну підготовку. москва програмує свої безпілотники для підключення до європейських телекомунікаційних мереж, перетворюючи кожен безпілотник на збирач інформації: виявляє оборонні установки та радіолокаційні станції, що використовуються, аналізує протоколи та час реакції європейських сил протиповітряної оборони. кремль більше не задовольняється ударами по Україні: він картографує наші вразливі місця
Вони наголошують, що відсутність вибухівки на кількох із безпілотників, що атакували Польщу, "підтверджує гіпотезу про розвідувальну місію", при цьому "ця операція, що збігається з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід-2025", є частиною стратегії поступового залякування".
путін перевіряє наш поріг толерантності трьома днями маневрів, які імітують саме цей тип агресії, і чия назва вже сама по собі є показовою: "Запад" означає "Захід"! ("Zapad", c’est "l’ouest" - ред.)
Вони підкреслили, що захист західної території України дозволить ЗСУ зосередитися на східному фронті, допоможе забезпечити безпеку економіки країни та її ядерної безпеки, підвищить моральний дух населення та сприятиме зростанню виробництва оборонної продукції в Україні, а росія за такого сценарію буде більш схильна до переговорів про припинення вогню.
"Вкрай важливо захистити Україну та її цивільне населення, перехоплюючи загрози в українському повітряному просторі, перш ніж вони досягнуть цілей", - резюмували автори звернення.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Польщі запропонував союзникам перехоплювати російські ракети та БПЛА у повітряному просторі України.
Тим часом НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Зокрема, Альянс запускає операцію "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.
