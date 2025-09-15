Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу

Країни Заходу мають відправити авіацію НАТО в Україну. Таку думку у статті-зверненні для французькоого видання Le Monde висловила група західних військових експертів та представників громадянського суспільства, інформує УНН.

Вони нагадали, що в ніч з 9 на 10 вересня, вперше з 1945 року, європейські бойові літаки були змушені збивати ворожі літальні апарати над територією НАТО: щонайменше 19 російських безпілотників та крилата ракета порушили повітряний простір Польщі.

За їхніми словами, масштаб цього вторгнення не випадковий: з липня на російські безпілотники, збиті в Україні, встановлюються польські та литовські SIM-картки.

Це викриття свідчить про методичну підготовку. москва програмує свої безпілотники для підключення до європейських телекомунікаційних мереж, перетворюючи кожен безпілотник на збирач інформації: виявляє оборонні установки та радіолокаційні станції, що використовуються, аналізує протоколи та час реакції європейських сил протиповітряної оборони. кремль більше не задовольняється ударами по Україні: він картографує наші вразливі місця