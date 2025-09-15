Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу

Страны Запада должны отправить авиацию НАТО в Украину. Такое мнение в статье-обращении для французского издания Le Monde высказала группа западных военных экспертов и представителей гражданского общества, информирует УНН.

Детали

Они напомнили, что в ночь с 9 на 10 сентября, впервые с 1945 года, европейские боевые самолеты были вынуждены сбивать вражеские летательные аппараты над территорией НАТО: по меньшей мере 19 российских беспилотников и крылатая ракета нарушили воздушное пространство Польши.

Это не "инцидент". Это преднамеренное испытание европейской обороны и тревожное предупреждение - отмечают эксперты.

По их словам, масштаб этого вторжения не случаен: с июля на российские беспилотники, сбитые в Украине, устанавливаются польские и литовские SIM-карты.

Это разоблачение свидетельствует о методической подготовке. Москва программирует свои беспилотники для подключения к европейским телекоммуникационным сетям, превращая каждый беспилотник в сборщик информации: обнаруживает оборонительные установки и используемые радиолокационные станции, анализирует протоколы и время реакции европейских сил противовоздушной обороны. Кремль больше не довольствуется ударами по Украине: он картографирует наши уязвимые места - предупреждают авторы обращения.

Чехия отправляет вертолеты Ми-171Ш в Польшу для усиления восточного фланга НАТО

Они отмечают, что отсутствие взрывчатки на нескольких из беспилотников, атаковавших Польшу, "подтверждает гипотезу о разведывательной миссии", при этом "эта операция, совпадающая с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", является частью стратегии постепенного запугивания".

Путин проверяет наш порог толерантности тремя днями маневров, имитирующих именно этот тип агрессии, и чье название уже само по себе показательно: "Запад" означает "Запад"! ("Zapad", c’est "l’ouest" - ред.) - подчеркнули эксперты.

Они подчеркнули, что защита западной территории Украины позволит ВСУ сосредоточиться на восточном фронте, поможет обеспечить безопасность экономики страны и ее ядерной безопасности, повысит моральный дух населения и будет способствовать росту производства оборонной продукции в Украине, а Россия при таком сценарии будет более склонна к переговорам о прекращении огня.

"Крайне важно защитить Украину и ее гражданское население, перехватывая угрозы в украинском воздушном пространстве, прежде чем они достигнут целей", - резюмировали авторы обращения.

Напомним

Министр иностранных дел Польши предложил союзникам перехватывать российские ракеты и БПЛА в воздушном пространстве Украины.

Тем временем НАТО готовит военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В частности, Альянс запускает операцию "Восточный страж" для укрепления восточного фланга после нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами.

«Вернулся в Украину»: в Румынии объяснили, почему истребители F-16 не сбили российский дрон