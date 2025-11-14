$42.060.03
14 листопада, 18:09
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

З 1 грудня запрацює система "еБалів" для військових – Президент України

Київ • УНН

 1446 перегляди

В Україні з 1 грудня запрацює система "еБали" для військових, що стимулюватиме застосування наземних роботизованих комплексів. Вона дозволить обмінювати бали за бойові ураження на дрони та засоби РЕБ.

З 1 грудня запрацює система "еБалів" для військових – Президент України

Система електронних балів ("еБали") для військових почне діяти з 1 грудня. Її мета - стимулювати ширше застосування наземних роботизованих комплексів на передовій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення після засідання Ставки Головнокомандувача 14 листопада, передає УНН.

Потрібно більше захисту й більше активних наших операцій. Сили безпілотних систем – "Птахи Мадяра", інші наші відповідні підрозділи будуть задіяні значно більше й отримають більше ресурсу. Вже є розширений функціонал для військових – у різних бригадах про це ми говорили, – і вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів, є-балів, за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами, і також за інші використання НРК бойовими підрозділами

- йдеться у зверненні Президента України.

Цей крок є частиною ширшої стратегії щодо збільшення активності Сил безпілотних систем, таких як "Птахи Мадяра", та посилення захисту на прифронтових і прикордонних територіях, де окупанти застосовують тактику "сафарі на людей".

Що відомо про систему "еБали"

Раніше повідомлялося, що в Україні впроваджують цифровізовану бонусну систему для військових, що дозволить обмінювати е-бали за підтверджені бойові ураження на дрони та засоби РЕБ. Цей процес, від замовлення до постачання, триватиме кілька тижнів, значно прискорюючи отримання необхідних технологій.

Нагадаємо

Кабмін підтримав пропозицію Міноборони щодо переспрямування залишків коштів Мінстратегпрому. Це дозволить військовим підрозділам накопичувати бали за ураження ворожих цілей та замовляти БпЛА й засоби РЕБ українського виробництва.

Засідання ставки: Зеленський анонсував посилення ППО та нові рішення для прифронтових областей14.11.25, 20:36 • 1166 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
Техніка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський