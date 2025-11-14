З 1 грудня запрацює система "еБалів" для військових – Президент України

Система електронних балів ("еБали") для військових почне діяти з 1 грудня. Її мета - стимулювати ширше застосування наземних роботизованих комплексів на передовій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення після засідання Ставки Головнокомандувача 14 листопада, передає УНН.

Потрібно більше захисту й більше активних наших операцій. Сили безпілотних систем – "Птахи Мадяра", інші наші відповідні підрозділи будуть задіяні значно більше й отримають більше ресурсу. Вже є розширений функціонал для військових – у різних бригадах про це ми говорили, – і вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів, є-балів, за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами, і також за інші використання НРК бойовими підрозділами