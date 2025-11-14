З 1 грудня запрацює система "еБалів" для військових – Президент України
В Україні з 1 грудня запрацює система "еБали" для військових, що стимулюватиме застосування наземних роботизованих комплексів. Вона дозволить обмінювати бали за бойові ураження на дрони та засоби РЕБ.
Система електронних балів ("еБали") для військових почне діяти з 1 грудня. Її мета - стимулювати ширше застосування наземних роботизованих комплексів на передовій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення після засідання Ставки Головнокомандувача 14 листопада, передає УНН.
Потрібно більше захисту й більше активних наших операцій. Сили безпілотних систем – "Птахи Мадяра", інші наші відповідні підрозділи будуть задіяні значно більше й отримають більше ресурсу. Вже є розширений функціонал для військових – у різних бригадах про це ми говорили, – і вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів, є-балів, за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами, і також за інші використання НРК бойовими підрозділами
Цей крок є частиною ширшої стратегії щодо збільшення активності Сил безпілотних систем, таких як "Птахи Мадяра", та посилення захисту на прифронтових і прикордонних територіях, де окупанти застосовують тактику "сафарі на людей".
Що відомо про систему "еБали"
Раніше повідомлялося, що в Україні впроваджують цифровізовану бонусну систему для військових, що дозволить обмінювати е-бали за підтверджені бойові ураження на дрони та засоби РЕБ. Цей процес, від замовлення до постачання, триватиме кілька тижнів, значно прискорюючи отримання необхідних технологій.
Кабмін підтримав пропозицію Міноборони щодо переспрямування залишків коштів Мінстратегпрому. Це дозволить військовим підрозділам накопичувати бали за ураження ворожих цілей та замовляти БпЛА й засоби РЕБ українського виробництва.
