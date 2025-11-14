С 1 декабря заработает система "еБаллы" для военных – Президент Украины

$42.060.03
48.880.23
ukenru
18:09 • 13003 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
16:09 • 22347 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 21624 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 20283 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 18594 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 15427 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 35977 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 29319 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 51866 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30988 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 27488 просмотра
ГУР заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали: эксклюзивные кадры подготовки операцииVideo14 ноября, 13:12 • 4392 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 16013 просмотра
"Идите на войну в Украину, если поддерживаете ее": словацкие школьники встали и ушли во время встречи с ФицоVideo14 ноября, 15:35 • 5958 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 9832 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 35973 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 29315 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 27535 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 51862 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 280934 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Педро Санчес
Кириакос Мицотакис
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 9912 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 35973 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 16052 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 33394 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 29482 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Отопление
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II

С 1 декабря заработает система "еБаллы" для военных – Президент Украины

Киев • УНН

 • 232 просмотра

В Украине с 1 декабря заработает система "еБаллы" для военных, которая будет стимулировать применение наземных роботизированных комплексов. Она позволит обменивать баллы за боевые поражения на дроны и средства РЭБ.

С 1 декабря заработает система "еБаллы" для военных – Президент Украины

Система электронных баллов («еБаллы») для военных начнет действовать с 1 декабря. Ее цель – стимулировать более широкое применение наземных роботизированных комплексов на передовой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 14 ноября, передает УНН.

Нужно больше защиты и больше активных наших операций. Силы беспилотных систем – «Птицы Мадяра», другие наши соответствующие подразделения будут задействованы значительно больше и получат больше ресурса. Уже есть расширенный функционал для военных – в разных бригадах об этом мы говорили, – и уже с 1 декабря должна заработать система электронных баллов, е-баллов, за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами, и также за другие использования НРК боевыми подразделениями

- говорится в обращении Президента Украины.

Этот шаг является частью более широкой стратегии по увеличению активности Сил беспилотных систем, таких как «Птицы Мадяра», и усилению защиты на прифронтовых и приграничных территориях, где оккупанты применяют тактику «сафари на людей».

Что известно о системе «еБаллы»

Ранее сообщалось, что в Украине внедряют цифровизированную бонусную систему для военных, которая позволит обменивать е-баллы за подтвержденные боевые поражения на дроны и средства РЭБ. Этот процесс, от заказа до поставки, будет длиться несколько недель, значительно ускоряя получение необходимых технологий.

Напомним

Кабмин поддержал предложение Минобороны по перенаправлению остатков средств Минстратегпрома. Это позволит военным подразделениям накапливать баллы за поражение вражеских целей и заказывать БпЛА и средства РЭБ украинского производства.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеЭкономикаПолитика
Техника
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский