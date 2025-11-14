С 1 декабря заработает система "еБаллы" для военных – Президент Украины
Киев • УНН
В Украине с 1 декабря заработает система "еБаллы" для военных, которая будет стимулировать применение наземных роботизированных комплексов. Она позволит обменивать баллы за боевые поражения на дроны и средства РЭБ.
Система электронных баллов («еБаллы») для военных начнет действовать с 1 декабря. Ее цель – стимулировать более широкое применение наземных роботизированных комплексов на передовой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 14 ноября, передает УНН.
Нужно больше защиты и больше активных наших операций. Силы беспилотных систем – «Птицы Мадяра», другие наши соответствующие подразделения будут задействованы значительно больше и получат больше ресурса. Уже есть расширенный функционал для военных – в разных бригадах об этом мы говорили, – и уже с 1 декабря должна заработать система электронных баллов, е-баллов, за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами, и также за другие использования НРК боевыми подразделениями
Этот шаг является частью более широкой стратегии по увеличению активности Сил беспилотных систем, таких как «Птицы Мадяра», и усилению защиты на прифронтовых и приграничных территориях, где оккупанты применяют тактику «сафари на людей».
Что известно о системе «еБаллы»
Ранее сообщалось, что в Украине внедряют цифровизированную бонусную систему для военных, которая позволит обменивать е-баллы за подтвержденные боевые поражения на дроны и средства РЭБ. Этот процесс, от заказа до поставки, будет длиться несколько недель, значительно ускоряя получение необходимых технологий.
Напомним
Кабмин поддержал предложение Минобороны по перенаправлению остатков средств Минстратегпрома. Это позволит военным подразделениям накапливать баллы за поражение вражеских целей и заказывать БпЛА и средства РЭБ украинского производства.