С 1 декабря заработает система "еБаллы" для военных – Президент Украины

Система электронных баллов («еБаллы») для военных начнет действовать с 1 декабря. Ее цель – стимулировать более широкое применение наземных роботизированных комплексов на передовой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 14 ноября, передает УНН.

Нужно больше защиты и больше активных наших операций. Силы беспилотных систем – «Птицы Мадяра», другие наши соответствующие подразделения будут задействованы значительно больше и получат больше ресурса. Уже есть расширенный функционал для военных – в разных бригадах об этом мы говорили, – и уже с 1 декабря должна заработать система электронных баллов, е-баллов, за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами, и также за другие использования НРК боевыми подразделениями