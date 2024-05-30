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Європол провів найбільшу в історії операцію проти ботнетів

Європол провів найбільшу в історії операцію проти ботнетів

Київ • УНН

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Європол провів найбільшу в історії операцію проти ботнетів, зупинивши роботу таких дропперів, як Ice, SystemBC, Pikabot, Smokeloader і Bumblebee, що призвело до 4 арештів і демонтажу понад 100 серверів по всьому світу.

Міжнародна операція припинила роботу дропперів, зокрема IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader і Bumblebee, що призвело до чотирьох арештів і демонтажу понад 100 серверів по всьому світу. Про це повідомляє Національна поліція України посилаючись на Europol, пише УНН.

Між 27 і 29 травня 2024 року операція Endgame, координована зі штаб-квартири Європолу, була націлена на дропперів, зокрема IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee і Trickbot. Дії були зосереджені на підриві злочинних служб шляхом арешту цінних цілей, знищення кримінальної інфраструктури та заморожування незаконних доходів,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що після проведення заходів 30 травня 2024 року вісім осіб, пов’язаних із цією злочинною діяльністю, яких розшукує Німеччина, будуть додані до списку найбільш розшукуваних у Європі. Осіб розшукуються за причетність до серйозних кіберзлочинів.

Це найбільша в історії операція проти ботнетів, які відіграють важливу роль у розгортанні програм-вимагачів. Операція, ініційована та проведена Францією, Німеччиною та Нідерландами, також була підтримана Євроюстом і залучила Данію, Великобританію та Сполучені Штати,

- зауважують правоохоронці.

Крім того, Вірменія, Болгарія, Литва, Португалія, Румунія, Швейцарія та Україна також підтримали операцію різними діями, такими як арешти, опитування підозрюваних, обшуки та вилучення або видалення серверів і доменів.

Операцію також підтримали низка приватних партнерів на національному та міжнародному рівнях, включаючи Bitdefender, Cryptolaemus, Sekoia, Shadowserver, Team Cymru, Prodaft, Proofpoint, NFIR, Computest, Northwave, Fox-IT, HaveIBeenPwned, Spamhaus і DIVD.

Українського хакера у США засудили до майже 14 років в’язниці за кіберзлочини02.05.24, 17:18 • 18214 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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