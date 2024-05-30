Європол провів найбільшу в історії операцію проти ботнетів
Київ • УНН
Європол провів найбільшу в історії операцію проти ботнетів, зупинивши роботу таких дропперів, як Ice, SystemBC, Pikabot, Smokeloader і Bumblebee, що призвело до 4 арештів і демонтажу понад 100 серверів по всьому світу.
Міжнародна операція припинила роботу дропперів, зокрема IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader і Bumblebee, що призвело до чотирьох арештів і демонтажу понад 100 серверів по всьому світу. Про це повідомляє Національна поліція України посилаючись на Europol, пише УНН.
Між 27 і 29 травня 2024 року операція Endgame, координована зі штаб-квартири Європолу, була націлена на дропперів, зокрема IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee і Trickbot. Дії були зосереджені на підриві злочинних служб шляхом арешту цінних цілей, знищення кримінальної інфраструктури та заморожування незаконних доходів,
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Зазначається, що після проведення заходів 30 травня 2024 року вісім осіб, пов’язаних із цією злочинною діяльністю, яких розшукує Німеччина, будуть додані до списку найбільш розшукуваних у Європі. Осіб розшукуються за причетність до серйозних кіберзлочинів.
Це найбільша в історії операція проти ботнетів, які відіграють важливу роль у розгортанні програм-вимагачів. Операція, ініційована та проведена Францією, Німеччиною та Нідерландами, також була підтримана Євроюстом і залучила Данію, Великобританію та Сполучені Штати,
Крім того, Вірменія, Болгарія, Литва, Португалія, Румунія, Швейцарія та Україна також підтримали операцію різними діями, такими як арешти, опитування підозрюваних, обшуки та вилучення або видалення серверів і доменів.
Операцію також підтримали низка приватних партнерів на національному та міжнародному рівнях, включаючи Bitdefender, Cryptolaemus, Sekoia, Shadowserver, Team Cymru, Prodaft, Proofpoint, NFIR, Computest, Northwave, Fox-IT, HaveIBeenPwned, Spamhaus і DIVD.
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