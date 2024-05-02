Українського хакера у США засудили до майже 14 років в’язниці за кіберзлочини

У США засудили громадянина України Ярослава Васінського до 13 років 7 місяців ув’язнення за участь у проведенні понад 2500 хакерських атак та вимаганні 700 млн доларів. Про це повідомляє міністерство юстиції Сполучених Штатів, пише УНН.

Громадянина України засудили до 13 років і семи місяців ув’язнення та зобов’язали виплатити понад 16 мільйонів доларів компенсації за його участь у проведенні понад 2500 атак програм-вимагачів та вимогу викупу у розмірі понад 700 мільйонів доларів, - йдеться у повідомленні.

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За даними суду, 24-річний Васинський перебував в угрупованні Revil і брав участь більш ніж у двох з половиною тисячах атак із використанням програм-вимагачів. Разом зі спільниками вони зламали тисячі компʼютерів по всьому світу та вимагали викуп за нерозкриття персональних даних жертв.

Зазначається, що Васинського заарештували в Польщі в жовтні 2021 року. У березні 2022 року його екстрадували до США. Хакер визнав себе винним за 11 пунктами звинувачення, у тому числі у змові з метою шахрайства та повʼязаної з цим діяльності, у завдаванні шкоди захищеним компʼютерам та в змові з метою відмивання грошей.

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