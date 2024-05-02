Украинского хакера в США приговорили к почти 14 годам тюрьмы за киберпреступления

В США приговорили гражданина Украины Ярослава Васинского к 13 годам 7 месяцам заключения за участие в проведении более 2500 хакерских атак и вымогательстве 700 млн долларов. Об этом сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов, пишет УНН.

Гражданина Украины приговорили к 13 годам и семи месяцам заключения и обязали выплатить более 16 миллионов долларов компенсации за его участие в проведении более 2500 атак программ-вымогателей и требование выкупа в размере более 700 миллионов долларов, - говорится в сообщении.

Детали

По данным суда, 24-летний Васинский состоял в группировке Revil и участвовал более чем в двух с половиной тысячах атак с использованием программ-вымогателей. Вместе с сообщниками они взломали тысячи компьютеров по всему миру и требовали выкуп за нераскрытие персональных данных жертв.

Отмечается, что Васинского арестовали в Польше в октябре 2021 года. В марте 2022 года его экстрадировали в США. Хакер признал себя виновным по 11 пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью мошенничества и связанной с этим деятельности, в нанесении вреда защищенным компьютерам и в сговоре с целью отмывания денег.

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