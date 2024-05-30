Европол провел крупнейшую в истории операцию против ботнетов

Международная операция прекратила работу дроперов, в частности IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader и Bumblebee, что привело к четырем арестам и демонтажу более 100 серверов по всему миру. Об этом сообщает Национальная полиция Украины ссылаясь на Europol, пишет УНН.

В период с 27 по 29 мая 2024 года операция Endgame, координируемая из штаб-квартиры Европола, была нацелена на дроперов, в частности IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee и Trickbot. Действия были сосредоточены на подрыве преступных служб путем ареста ценных целей, уничтожения криминальной инфраструктуры и замораживания незаконных доходов, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что после проведения мероприятий 30 мая 2024 года восемь человек, связанных с этой преступной деятельностью, которых разыскивает Германия, будут добавлены в список самых разыскиваемых в Европе. Лиц разыскиваются за причастность к серьезным киберпреступлениям.

Это крупнейшая в истории операция против ботнетов, которые играют важную роль в развертывании программ-вымогателей. Операция, инициированная и проводимая Францией, Германией и Нидерландами, также была поддержана Евроюстом и привлекла Данию, Великобританию и Соединенные Штаты, - замечают правоохранители.

Кроме того, Армения, Болгария, Литва, Португалия, Румыния, Швейцария и Украина также поддержали операцию различными действиями, такими как аресты, опрос подозреваемых, обыски и изъятие или удаление серверов и доменов.

Операцію також підтримали низка приватних партнерів на національному та міжнародному рівнях, включаючи и Bitdefender, Cryрtolaemus, Sekoia, Shadowserver, команда Камри, Prodaft размеров, NFIR, Computest, Northwave, лиса-это, HaveIBeenPwned, он і DIVD.

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