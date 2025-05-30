ЄС запустить застосунок для перевірки віку та посилить захист неповнолітніх в інтернеті – Financial Times

Європейський Союз у липні запровадить новий мобільний застосунок для перевірки віку, який дозволить користувачам підтверджувати вік без розкриття особистої інформації онлайн-платформам. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

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Мобільний застосунок стане передвісником цифрового гаманця ЄС, запуск якого заплановано на 2026 рік, і має допомогти в ефективнішому дотриманні правил захисту неповнолітніх в інтернеті.

Хоча вимога перевірки віку для всіх платформ не є обов'язковою, ресурси з контентом для дорослих або тими, що обслуговують дітей, вже зобов’язані вживати захисних заходів.

Захист неповнолітніх є для нас дуже важливим пріоритетом, і ми вживатимемо більше заходів у цьому напрямку – заявила Financial Times виконавчий віцепрезидент ЄС з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккюнен.

На її думку, платформи мають добровільно розробляти безпечний дизайн з урахуванням конфіденційності та потреб дітей, не чекаючи втручання держав.

Вірккюнен також закликала технологічні компанії добровільно вжити рішучих заходів для захисту дітей, а не чекати, поки уряди втрутяться та залишать їх під впливом різних режимів по всьому світу.

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З точки зору платформи, було б також дуже добре, якби вони створили дизайн із дуже високим рівнем безпеки, конфіденційності та захисту для неповнолітніх виконавчий віцепрезидент ЄС з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії.

Додатково

Єврокомісія також прагне забезпечити, щоб облікові записи дітей за замовчуванням мали налаштування приватності .

Також тривають розслідування щодо Meta та TikTok через потенційно шкідливий дизайн, включно з ефектами "кролячої нори", що можуть призвести до штрафів.

Багато онлайн-платформ використовують дизайн, який викликає сильну залежність. Неповнолітні використовують [ці додатки, - ред] годинами, вони проводять цілий день на мобільних пристроях. Звичайно, це впливає на їхнє благополуччя – зазначила керівник ЄС з питань технологій Хенна Вірккюнен

Окремо Єврокомісія відкрила розслідування щодо чотирьох сайтів для дорослих Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos, через імовірні порушення перевірки віку користувачів. Про це оголосив речник Єврокомісії Томас Реньє.

Захист дітей в інтернеті став пріоритетною темою не лише в Європі, а й у США. Під час поїздки до Вашингтона Хенна Вірккюнен обговорювала питання безпеки онлайн із представниками американських компаній і посадовцями.

У США також, як і в інших країнах світу, багато обговорюється захист неповнолітніх – сказала керівник ЄС з питань технологій Хенна Вірккюнен.

За її словами, між Брюсселем і Вашингтоном у цьому напрямку співпраці є спільне бачення.

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