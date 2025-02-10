Кіберполіція надала поради, як навчити дітей безпечно користуватися соцмережами

Кіберполіція надала рекомендації дорослим в контексті безпечного використання інтернету дитиною. Зокрема, потрібно говорити із дітьми про кібербулінг та кіберзагрози, навчити дитину проходити "тест білборда". Про це журналісту УНН повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Так, в рамках інформаційної кампанії "Кібернасильство: знаємо та протидіємо" кіберполіцейські спільно з іншими учасниками акції надають наступні рекомендації дорослим в контексті безпечного використання інтернету дитиною:

Говоріть із дітьми про кібербулінг. Дуже важливо говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та кіберзагрози. Відверті розмови про ризики кібернасильства допоможуть запобігти багатьом проблемам;

Підтримуйте довірливі стосунки з дитиною, щоб вона не боялася звернутися до вас за допомогою у разі якихось негараздів. Будьте уважними до емоційного стану своєї доньки чи сина;

Говоріть про кордони та межі між реальним та віртуальним. Діти часто не усвідомлюють небезпеку віртуальних зв’язків, тому важливо контролювати їхню активність та пояснювати, що особиста інформація – це приватні дані і захист такої інформації передбачений на рівні законодавства. Важливо, щоб діти розуміли, що прийнятно публікувати про себе в інтернеті, а що ні;

Навчіть дитину проходити «тест білборда». Розкажіть, що фотографії родини та друзів можна публікувати лише з їхнього дозволу, щоб забезпечити конфіденційність. Перш ніж публікувати або надсилати свої фото, хай дитина поставить собі запитання, чи хоче вона, щоб це фото чи відео побачили всі на великому білборді біля школи. Наголосіть, що все, що потрапляє в інтернет, назавжди там залишається;

Навчіть дитину правильно реагувати на образливі слова чи дії інших користувачів. Найкращий варіант – ігнорувати провокатора, не давати йому те, чого він прагне, а саме: бурхливу відповідь та емоції.

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Крім того, якщо дитина постраждала від онлайн-злочину, батькам або особам, які виконують їх обов’язки, слід якнайшвидше звернутися до найближчого відділку поліції, зателефонувати на лінію "102" або подати електронне звернення на сайті кіберполіції за посиланням, надавши всі зібрані докази (скріншоти, записи листування або інші матеріали) - інформує кіберполіція.

Контекст

Періодично в соцмережах, зокрема в TikTok, з'являються небезпечні тренди для життя та здоров'я людей, особливо дітей та підлітків.

Наприклад, в січні цього року поліція заявляла, що у TikTok поширюється небезпечний челендж, у якому діти виготовляють саморобні петарди. Наслідки таких "експериментів" катастрофічні: хімічні опіки, шрами на обличчі й руках, а в деяких випадках – тривале лікування. Медики наголошують: подібні травми можуть залишитися на все життя.

Львівська міська рада повідомляла, що у Львові троє хлопчиків зробили петарди за трендами з TikTok і потрапили до лікарні з глибокими опіками на обличчі.

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