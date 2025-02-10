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15 березня, 19:03 • 139987 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 160461 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146196 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Кіберполіція надала поради, як навчити дітей безпечно користуватися соцмережами

Кіберполіція надала поради, як навчити дітей безпечно користуватися соцмережами

Київ • УНН

 • 115602 перегляди

Департамент кіберполіції надав рекомендації щодо безпечного використання інтернету дітьми. Батькам радять говорити з дітьми про кібербулінг, навчити "тесту білборда" та контролювати публікацію особистої інформації.

Кіберполіція надала рекомендації дорослим в контексті безпечного використання інтернету дитиною. Зокрема, потрібно говорити із дітьми про кібербулінг та кіберзагрози, навчити дитину проходити "тест білборда". Про це журналісту УНН повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Так, в рамках інформаційної кампанії "Кібернасильство: знаємо та протидіємо" кіберполіцейські спільно з іншими учасниками акції надають наступні рекомендації дорослим в контексті безпечного використання інтернету дитиною:

  • Говоріть із дітьми про кібербулінг. Дуже важливо говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та кіберзагрози. Відверті розмови про ризики кібернасильства допоможуть запобігти багатьом проблемам;
    •  Підтримуйте довірливі стосунки з дитиною, щоб вона не боялася звернутися до вас за допомогою у разі якихось негараздів. Будьте уважними до емоційного стану своєї доньки чи сина;
      • Говоріть про кордони та межі між реальним та віртуальним. Діти часто не усвідомлюють небезпеку віртуальних зв’язків, тому важливо контролювати їхню активність та пояснювати, що особиста інформація – це приватні дані і захист такої інформації передбачений на рівні законодавства. Важливо, щоб діти розуміли, що прийнятно публікувати про себе в інтернеті, а що ні;
        • Навчіть дитину проходити «тест білборда». Розкажіть, що фотографії родини та друзів можна публікувати лише з їхнього дозволу, щоб забезпечити конфіденційність. Перш ніж публікувати або надсилати свої фото, хай дитина поставить собі запитання, чи хоче вона, щоб це фото чи відео побачили всі на великому білборді біля школи. Наголосіть, що все, що потрапляє в інтернет, назавжди там залишається;
          • Навчіть дитину правильно реагувати на образливі слова чи дії інших користувачів. Найкращий варіант – ігнорувати провокатора, не давати йому те, чого він прагне, а саме: бурхливу відповідь та емоції.

            Викривлене сприйняття за 10 хвилин у TikTok: мережі впливають на зростання розладів харчової поведінки 17.12.24, 17:53 • 21064 перегляди

            Крім того, якщо дитина постраждала від онлайн-злочину, батькам або особам, які виконують їх обов’язки, слід якнайшвидше звернутися до найближчого відділку поліції, зателефонувати на лінію "102" або подати електронне звернення на сайті кіберполіції за посиланням, надавши всі зібрані докази (скріншоти, записи листування або інші матеріали)

            - інформує кіберполіція.

            Контекст

            Періодично в соцмережах, зокрема в TikTok, з'являються небезпечні тренди для життя та здоров'я людей, особливо дітей та підлітків.

            Наприклад, в січні цього року поліція заявляла, що у TikTok поширюється небезпечний челендж, у якому діти виготовляють саморобні петарди. Наслідки таких "експериментів" катастрофічні: хімічні опіки, шрами на обличчі й руках, а в деяких випадках – тривале лікування. Медики наголошують: подібні травми можуть залишитися на все життя.

            Львівська міська рада повідомляла, що  у Львові троє хлопчиків зробили петарди за трендами з TikTok і потрапили до лікарні з глибокими опіками на обличчі.

            Facebook та Instagram: експерт про основні канали поширення фальшивої реклами торік06.02.25, 14:08 • 142287 переглядiв

            Анна Мурашко

            Анна Мурашко

            СуспільствоТехнологіїЛайфхак
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