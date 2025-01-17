Небезпечний TikTok-тренд: у Львові троє дітей постраждало через саморобні петарди

У Львові троє хлопчиків зробили петарди за трендами з TikTok і потрапили до лікарні з глибокими опіками на обличчі. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, пише УНН.

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Повідомляється, до дитячої лікарні святого Миколая Першого медобʼєднання Львова потрапило троє хлопчиків, віком 10, 11 та 15 років, в яких перед обличчями розірвалася саморобна вибухівка.

Що цікаво, діти не знайомі між собою, втім усіх їх обʼєднує те, що вони вирішили повторити саморобну "петарду" за трендами на платформі Tik Tok.

Для виготовлення вибухівки діти брали пляшку, воду, кульку із фольги, засіб для очищення труб.

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Одним з постраждалих виявився 11-річний Вʼячеслав із Львівщини. Він розповів, що побачив у TikTok як вибухівку робили інші діти. Тож разом зі своїм другом вирішив теж спробувати зробити. Хлопці змішали всі складники та потрусили пляшку, щоб викликати хімічну реакцію. Просто перед Вʼячеславом пляшка розірвалася, а її вміст потрапив прямо на його обличчя.

Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих "петардах", буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші. Вже трьом дітям за тиждень ми надали допомогу. В усіх них, на жаль, залишаться рубці на обличчі