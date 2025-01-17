Опасный TikTok-тренд: во Львове трое детей пострадали из-за самодельных петард

Во Львове трое мальчиков сделали петарды по трендам из TikTok и попали в больницу с глубокими ожогами на лице. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, пишет УНН.

Детали

Сообщается, в детскую больницу святого Николая Первого медобъединения Львова попали трое мальчиков в возрасте 10, 11 и 15 лет, у которых перед лицами разорвалась самодельная взрывчатка.

Что интересно, дети не знакомы между собой, впрочем, всех их объединяет то, что они решили повторить самодельную «петарду» по трендам на платформе Tik Tok.

Для изготовления взрывчатки дети брали бутылку, воду, шарик из фольги, средство для очистки труб.

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Одним из пострадавших оказался 11-летний Вячеслав из Львовской области. Он рассказал, что увидел в TikTok как взрывчатку делали другие дети. Поэтому вместе со своим другом решил тоже попробовать сделать. Ребята смешали все составляющие и потрясли бутылку, чтобы вызвать химическую реакцию. Прямо перед Вячеславом бутылка разорвалась, а ее содержимое попало прямо на его лицо.

Такие пациенты к нам попадают с глубокими химическими ожогами лица. Ведь средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых «петардах», буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, ведь там ткани самые тонкие. Уже трем детям за неделю мы оказали помощь. У всех них, к сожалению, останутся рубцы на лице