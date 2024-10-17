На Черниговщине в доме взорвалась граната: есть пострадавшие
Киев • УНН
В селе Бобровицкой общины на Черниговщине произошел взрыв гранаты, в результате которого серьезно пострадали три человека. Две пожилые женщины и мужчина доставлены в реанимацию, их состояние остается тяжелым.
В селе Бобровицкой общины на Черниговщине произошел взрыв, в результате которого серьезно пострадали три человека, в том числе две пожилые женщины и мужчина. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в своем Telegram, пишет УНН.
На Черниговщине в селе Бобровицкой общины сегодня произошел взрыв, в результате которого серьезные травмы получили три человека - две пожилые женщины и мужчина.
Пострадавших доставили в реанимацию местной больницы, их состояние остается тяжелым.
Для дополнительной помощи были направлены специалисты из Черниговской областной больницы - офтальмолог и торакальный хирург.
На месте происшествия работает Нацполиция, которая выясняет обстоятельства взрыва.
Напомним
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