На Чернігівщині в будинку вибухнула граната: є постраждалі
Київ • УНН
У селі Бобровицької громади на Чернігівщині стався вибух гранати, внаслідок якого серйозно постраждали троє людей. Дві літні жінки та чоловік доставлені до реанімації, їхній стан залишається тяжким.
У селі Бобровицької громади на Чернігівщині стався вибух, внаслідок якого серйозно постраждали троє людей, зокрема дві літні жінки та чоловік. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса у своєму Telegram, пише УНН.
На Чернігівщині в селі Бобровицької громади сьогодні стався вибух, внаслідок якого серйозні травми отримали троє людей - дві літні жінки та чоловік.
Постраждалих доставили до реанімації місцевої лікарні, їхній стан залишається тяжким.
Для додаткової допомоги були направлені спеціалісти з Чернігівської обласної лікарні - офтальмолог і торакальний хірург.
На місці події працює Нацполіція, яка з’ясовує обставини вибуху.
Нагадаємо
На Сумщині правоохоронці ліквідували російську авіаційну ракету Х-59, яка важить майже тонну.