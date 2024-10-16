На Сумщині вибухотехніки знешкодили російську авіаційну ракету Х-59
Київ • УНН
Правоохоронці ліквідували російську ракету Х-59 на Сумщині, яка впала в полі, але не вибухнула. Ракета мала довжину понад 6 метрів і вагу близько тонни, її бойову частину було відокремлено та знищено.
На Сумщині правоохоронці ліквідували російську авіаційну ракету Х-59, яка важить майже тонну. Про це заявили у МВС України, передає УНН.
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У МС розповіли, що ця ракета має понад 6 метрів завдовжки та вагу майже тонну. Боєприпас впав у полі неподалік одного з сіл, але не здетонував.
Вибухотехніки поліції відокремили бойову частину ракети, знешкодили та знищили її
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