Україні необхідно щонайменше 34 мільярди доларів на розмінування територій - Свириденко
Київ • УНН
Міністр економіки України заявив, що на обстеження та розмінування територій необхідно $34 млрд. Уряд працює над здешевленням процесу та впровадженням інноваційних підходів до фінансування, зокрема випуском тематичних облігацій.
На обстеження та розмінування територій України необхідно щонайменше 34 мільярди доларів. Про це заявив міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.
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У Мінекономіки підкреслюють - найбільш перспективні інноваційні інструменти фінансування протимінної діяльності в Україні це випуск тематичних облігацій, прив'язаних до сталого розвитку.
За оцінками наших партнерів на обстеження та розмінування української території потрібно 34 мільярди доларів. Це значна цифра. Уряд працює над тим, щоб здешевити очищення земель – зокрема, шляхом запровадження ринку розмінування, використання новітніх технологій та вітчизняної техніки й обладнання для розмінування. Забезпечити ж стале фінансування робіт мають інноваційні підходи до фінансування, які ми прагнемо впровадити разом з партнерами
Нагадаємо
Кабмін дозволив держпідприємствам залучати кошти на розмінування з рахунку НБУ. Уряд також збільшив компенсацію вартості розмінування сільгоспземель до 100%.
Київщина залучає швейцарську компанію для розмінування територій04.10.24, 16:10 • 14489 переглядiв