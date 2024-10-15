Украине необходимо не менее 34 миллиардов долларов на разминирование территорий - Свириденко
Киев • УНН
Министр экономики Украины заявил, что на обследование и разминирование территорий необходимо $34 млрд. Правительство работает над удешевлением процесса и внедрением инновационных подходов к финансированию, в частности выпуском тематических облигаций.
На обследование и разминирование территорий Украины необходимо по меньшей мере 34 миллиарда долларов. Об этом заявил министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
В Минэкономики подчеркивают - наиболее перспективные инновационные инструменты финансирования противоминной деятельности в Украине это выпуск тематических облигаций, привязанных к устойчивому развитию.
По оценкам наших партнеров на обследование и разминирование украинской территории нужно 34 миллиарда долларов. Это значительная цифра. Правительство работает над тем, чтобы удешевить очистку земель - в частности, путем внедрения рынка разминирования, использования новейших технологий и отечественной техники и оборудования для разминирования. Обеспечить же устойчивое финансирование работ должны инновационные подходы к финансированию, которые мы стремимся внедрить вместе с партнерами
Напомним,
Кабмин разрешил госпредприятиям привлекать средства на разминирование со счета НБУ. Правительство также увеличило компенсацию стоимости разминирования сельхозземель до 100%.
Киевщина привлекает швейцарскую компанию для разминирования территорий4 октября 2024, 13:10 • 14027 просмотров