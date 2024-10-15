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Украине необходимо не менее 34 миллиардов долларов на разминирование территорий - Свириденко

Украине необходимо не менее 34 миллиардов долларов на разминирование территорий - Свириденко

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 12:03  •  3715 просмотра

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Министр экономики Украины заявил, что на обследование и разминирование территорий необходимо $34 млрд. Правительство работает над удешевлением процесса и внедрением инновационных подходов к финансированию, в частности выпуском тематических облигаций.

На обследование и разминирование территорий Украины необходимо по меньшей мере 34 миллиарда долларов. Об этом заявил министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

В Минэкономики подчеркивают - наиболее перспективные инновационные инструменты финансирования противоминной деятельности в Украине это выпуск тематических облигаций, привязанных к устойчивому развитию.

По оценкам наших партнеров на обследование и разминирование украинской территории нужно 34 миллиарда долларов. Это значительная цифра. Правительство работает над тем, чтобы удешевить очистку земель - в частности, путем внедрения рынка разминирования, использования новейших технологий и отечественной техники и оборудования для разминирования. Обеспечить же устойчивое финансирование работ должны инновационные подходы к финансированию, которые мы стремимся внедрить вместе с партнерами

- заявил Свириденко. 

Напомним,

Кабмин разрешил госпредприятиям привлекать средства на разминирование со счета НБУ. Правительство также увеличило компенсацию стоимости разминирования сельхозземель до 100%.

Киевщина привлекает швейцарскую компанию для разминирования территорий4 октября 2024, 13:10 • 14027 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаЭкономика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
ukrainaУкраина