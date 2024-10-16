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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую авиационную ракету Х-59

На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую авиационную ракету Х-59

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 15:32  •  4909 просмотра

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Правоохранители ликвидировали российскую ракету Х-59 на Сумщине, которая упала в поле, но не взорвалась. Ракета имела длину более 6 метров и вес около тонны, ее боевая часть была отделена и уничтожена.

На Сумщине правоохранители ликвидировали российскую авиационную ракету Х-59, которая весит почти тонну. Об этом заявили в МВД Украины, передает УНН.

Детали

В МС рассказали, что эта ракета имеет более 6 метров в длину и вес почти тонну. Боеприпас упал в поле недалеко от одного из сел, но не сдетонировал.

Взрывотехники полиции отделили боевую часть ракеты, обезвредили и уничтожили ее

- добавили в МВД. 

Напомним,

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что на обследование и разминирование территорий необходимо $34 млрд. Сейчас правительство работает над удешевлением процесса и внедрением инновационных подходов к финансированию, в частности выпуском тематических облигаций.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
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