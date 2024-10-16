На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую авиационную ракету Х-59
Киев • УНН
Правоохранители ликвидировали российскую ракету Х-59 на Сумщине, которая упала в поле, но не взорвалась. Ракета имела длину более 6 метров и вес около тонны, ее боевая часть была отделена и уничтожена.
На Сумщине правоохранители ликвидировали российскую авиационную ракету Х-59, которая весит почти тонну. Об этом заявили в МВД Украины, передает УНН.
Детали
В МС рассказали, что эта ракета имеет более 6 метров в длину и вес почти тонну. Боеприпас упал в поле недалеко от одного из сел, но не сдетонировал.
Взрывотехники полиции отделили боевую часть ракеты, обезвредили и уничтожили ее
Напомним,
Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что на обследование и разминирование территорий необходимо $34 млрд. Сейчас правительство работает над удешевлением процесса и внедрением инновационных подходов к финансированию, в частности выпуском тематических облигаций.