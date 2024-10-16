На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую авиационную ракету Х-59

На Сумщине правоохранители ликвидировали российскую авиационную ракету Х-59, которая весит почти тонну. Об этом заявили в МВД Украины, передает УНН.

Детали

В МС рассказали, что эта ракета имеет более 6 метров в длину и вес почти тонну. Боеприпас упал в поле недалеко от одного из сел, но не сдетонировал.

Взрывотехники полиции отделили боевую часть ракеты, обезвредили и уничтожили ее - добавили в МВД.

Напомним,

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что на обследование и разминирование территорий необходимо $34 млрд. Сейчас правительство работает над удешевлением процесса и внедрением инновационных подходов к финансированию, в частности выпуском тематических облигаций.