Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Киберполиция предоставила рекомендации взрослым в контексте безопасного использования интернета ребенком. В частности, нужно говорить с детьми о кибербуллинге и киберугрозах, научить ребенка проходить «тест билборда». Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Так, в рамках информационной кампании «Кибернасилие: знаем и противодействуем» киберполицейские совместно с другими участниками акции предоставляют следующие рекомендации взрослым в контексте безопасного использования интернета ребенком:

Говорите с детьми о кибербуллинге. Очень важно говорить с детьми о безопасности в интернете и киберугрозах. Откровенные разговоры о рисках кибернасилия помогут предотвратить многие проблемы;

Поддерживайте доверительные отношения с ребенком, чтобы он не боялся обратиться к вам за помощью в случае каких-то проблем. Будьте внимательны к эмоциональному состоянию своей дочери или сына;

Говорите о границах и границах между реальным и виртуальным. Дети часто не осознают опасность виртуальных связей, поэтому важно контролировать их активность и объяснять, что личная информация - это частные данные и защита такой информации предусмотрена на уровне законодательства. Важно, чтобы дети понимали, что приемлемо публиковать о себе в интернете, а что нет;

Научите ребенка проходить «тест билборда». Расскажите, что фотографии семьи и друзей можно публиковать только с их разрешения, чтобы обеспечить конфиденциальность. Прежде чем публиковать или отправлять свои фото, пусть ребенок задаст себе вопрос, хочет ли он, чтобы это фото или видео увидели все на большом билборде возле школы. Подчеркните, что все, что попадает в интернет, навсегда там остается;

Научите ребенка правильно реагировать на оскорбительные слова или действия других пользователей. Лучший вариант - игнорировать провокатора, не давать ему то, чего он хочет, а именно: бурный ответ и эмоции.

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Кроме того, если ребенок пострадал от онлайн-преступления, родителям или лицам, исполняющим их обязанности, следует как можно быстрее обратиться в ближайшее отделение полиции, позвонить на линию «102» или подать электронное обращение на сайте киберполиции по ссылке, предоставив все собранные доказательства (скриншоты, записи переписки или другие материалы) - информирует киберполиция.

Контекст

Периодически в соцсетях, в частности в TikTok, появляются опасные тренды для жизни и здоровья людей, особенно детей и подростков.

Например, в январе этого года полиция заявляла, что в TikTok распространяется опасный челлендж, в котором дети изготавливают самодельные петарды. Последствия таких «экспериментов» катастрофические: химические ожоги, шрамы на лице и руках, а в некоторых случаях - длительное лечение. Медики подчеркивают: подобные травмы могут остаться на всю жизнь.

Львовский городской совет сообщал, что во Львове трое мальчиков сделали петарды по трендам из TikTok и попали в больницу с глубокими ожогами на лице.

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