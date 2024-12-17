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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Искаженное восприятие за 10 минут в TikTok: сети влияют на рост расстройств пищевого поведения

Искаженное восприятие за 10 минут в TikTok: сети влияют на рост расстройств пищевого поведения

Киев  •  УНН

 • 4420 просмотра

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Австралийское исследование выявило негативное влияние TikTok на восприятие собственного тела у женщин 18-28 лет. Всего 10 минут просмотра контента приводят к снижению самооценки и сравнению себя с идеалами худобы.

На многих сайтах социальных сетей сообщения о еде и диете встречаются повсеместно. Рекомендуемая лента «для вас» в TikTok может сформировать негативное восприятие тела - это особенно тревожно в среде девочек-подростков.

Пишет УНН со ссылкой на New Scientist.

Детали

Многие девушки ежедневно часами листают страницы соцсетей. Недавно оказалось, что всего десять минут в приложении уже имеют последствия для психического здоровья женщин.

Дело в том, что на многих сайтах социальных сетей сообщения о еде и диетах есть везде.

Просмотрите ленту «для вас» в TikTok более нескольких минут - рекомендованный контент для определенного пользователя приложения - и вы почти гарантированно увидите видео, в котором кто-то показывает вам #whatieatinaday (сокращенно #wieiad) или объясняет, как его диета изменила его тело.

- отмечает New Scientist.

Появляется все больше доказательств того, что это может повлиять на образ тела людей, особенно среди девушек-подростков, что может привести к таким состояниям, как анорексия.

Австралийское исследование было проведено среди 273 женщин в возрасте от 18 до 28 лет. В 2021 году их спросили об использовании TikTok с июля по октябрь. Кроме того, проверяли, были ли у женщины симптомы нарушения пищевого поведения. Среди прочего их также спрашивали об образе тела и отношении к идеалам красоты.

Во время исследования половине женщин показывали страницы TikTok, направленные на анорексию. Другой половине - нейтральные TikToks.

Уже через 8-10 минут, женщины, которым показали об анорексии, были уже менее довольны своим телом. Они также чаще сравнивали себя с идеалами худобы.

В результатах впечатляет также, что как группа с содержанием об анорексии, так и группа с нейтральным содержанием испытали снижение положительного образа тела после просмотра коротких видео.

«Наше исследование показывает, что менее десяти минут воздействия скрытого и явного проанорексичного контента TikTok имеет немедленные негативные последствия для образа тела и интернализации идеалов внешнего вида», - написали ученые исследования в пресс-релизе.

Напомним

Парламент Австралии принял революционный закон о запрете соцсетей для детей до 16 лет. За нарушение предусмотрены штрафы до 32,1 млн долларов для платформ вроде Facebook, Instagram и TikTok.

Поддержка психического здоровья на "первичке": что изменится в 2025 году9 дек. 2024, 22:23 • 14189 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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