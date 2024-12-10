Поддержка психического здоровья на "первичке": что изменится в 2025 году

С 2025 года в Украине услуги по поддержке психического здоровья станут доступными для всех граждан на базе первичной медицинской помощи (ПМД). Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

Детали

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) внедряет новый подход: помощь при психических расстройствах интегрируется в базовый пакет медицинских услуг, предоставляемых семейными врачами, терапевтами и педиатрами.

Это означает, что с 1 января 2025 года бесплатные услуги по охране психического здоровья будут предоставлять все медучреждения "первички" (независимо от формы собственности), законтрактованные НСЗУ на оказание первичной медицинской помощи. Контрактоваться на отдельный пакет, чтобы оказывать услуги по охране психического здоровья, мадучреждениям не нужно.

Если вам или вашим близким нужна помощь, обратитесь к семейному врачу, терапевту или педиатру. В учреждениях, которые законтрактованы с НСЗУ, услуги по поддержке психического здоровья являются бесплатными и с 2025 года будут входить в базовый пакет. Найти медучреждение ПМД можно на официальном сайте НСЗУ - говорится в сообщении Минздрава Украины.

Согласно обновленным требованиям, все семейные врачи, терапевты, педиатры и медицинские сестры/братья, работающие в законтрактованном с НСЗУ медучреждении "первички", должны иметь сертификаты о прохождении обучения по программе ВОЗ mhGAP, которое дает базовые знания по ведению психических расстройств.

По информации Минздрава Украины в течение 2024 года около 500 000 пациентов получили помощь в рамках этого пакета. При этом в 2023 году за услугами по охране психического здоровья на первичку обратилось около 135 тысяч пациентов. То есть рост составил более 350 %.

В частности, обращались со следующими проблемами:

Чувство тревоги и напряженности – 170 980 обращений в 2024 году. Это в 3,5 раза больше, чем в 2023-м (49 656 обращений).

Нарушения сна – 65 818 обращений в 2024 году, что почти вдвое больше по сравнению с 2023 годом (33 542 обращения).

Подавленное настроение – 23 265 обращений в 2024 году, тогда как в 2023 году их было всего 8 178.

Расстройства поведения у детей – 19 736 обращений в 2024 году, что также свидетельствует о росте вдвое по сравнению с 2023 годом (8 112 обращений).

Дополнение

mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) — это глобальная флагманская программа ВОЗ, направленная на повышение доступа к услугам по охране психического здоровья путем привлечения неспециализированных из ментального здоровья кадров (например, семейных врачей) к оказанию помощи людям с психическими расстройствами. Руководство mhGAP и его версия для чрезвычайных гуманитарных состояний предлагает медицинским работникам, не являющимся специалистами в области психического здоровья, протоколы оценки и ведения распространенных психических расстройств, таких как депрессия, острая реакция на стресс, посттравматическое стрессовое расстройство, суицидальное поведение, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ и других ПНПР расстройств.

Напомним

Минздрав планирует создать 220 центров ментального здоровья по всей стране к концу 2025 года. На сегодня уже функционируют 23-24 центра, а финансирование остальных начнется с 1 января 2025 года через НСЗУ.