Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

В 2024 году основными каналами распространения фальшивой рекламы были Facebook и Instagram, но многие публикации также распространялись через Messenger и Threads. Главная цель мошенников - заманить жертв на фишинговые веб-сайты, которые собирают их личную информацию. Об этом сообщил журналисту УНН руководитель SOC-команды ESET в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз в Украине Никита Веселков.

В 2024 году социальные сети были переполнены мошеннической рекламой, продвигающей «тайные» инвестиционные возможности, «чудодейственные» диетические добавки, а также юридическую помощь. Чтобы добавить убедительности этим предложениям, злоумышленники маскируются под бренды локальных и глобальных компаний или используют созданные искусственным интеллектом дипфейковые видео с изображением известных личностей, которые якобы рекомендуют рекламируемые продукты - рассказал Веселков.

По его словам, главная цель мошенников - заманить жертв на фишинговые веб-сайты, которые собирают их личную информацию.

«Затем эта информация используется для выманивания средств у жертв. Обнаружение одной из таких угроз, по данным телеметрии ESET, выросло на 335% за последние полгода. В мае-ноябре 2024 года продукты ESET заблокировали более 8500 доменов и десятки тысяч попыток доступа к ним. В среднем системы ESET ежедневно обнаруживали более 100 таких новых адресов», - сказал Веселков.

Эксперт назвал основные каналы распространения фальшивой рекламы.

«Основными каналами распространения этой фальшивой рекламы были Facebook и Instagram, но, согласно информации о рекламе, доступной в Meta Ad Library, многие публикации также распространялись через Messenger и Threads», - рассказал Веселков.

Кроме этого, он отметил, что мошенническая реклама появлялась на платформах X и YouTube.

«TikTok по-прежнему распространялись сообщения с фишинговыми ссылками, например, для получения значка верификации или увеличения количества подписчиков, аккаунты ботов для выманивания данных от учетной записи, реклама вредоносных сайтов или приложений, а также подделка профилей публичных людей», - сказал эксперт.

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Веселков объяснил, как не стать жертвой фишингового мошенничества.

«Чтобы избежать подобных угроз, в первую очередь включите двухфакторную аутентификацию во всех соцсетях, что не позволит злоумышленнику получить доступ к вашему аккаунту в случае похищения данных для входа. Также будьте внимательны с заманчивыми предложениями, следите только за верифицированными аккаунтами знаменитостей, не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите конфиденциальные данные на неизвестных сайтах», - рассказал Веселков.

Кроме того, он отметил, что из-за своей доверчивости дети остаются привлекательной целью мошенников в соцсетях.

«Именно поэтому стоит научить детей не нажимать на шокирующие заголовки об инфлюенсерах и ссылки для получения подарка от неизвестных отправителей, а также не доверять предложениям покупки дорогих вещей по достаточно низким ценам», - сказал Веселков.

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