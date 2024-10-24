Ваш аккаунт взломали? Киберполиция объяснила, как действовать

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В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Read in English

Специалисты киберполиции предоставили подробные инструкции по выявлению признаков взлома учетных записей. Представлены пошаговые действия для защиты и восстановления доступа к скомпрометированным аккаунтам.

Киберполиция дала советы, что делать, если ваш аккаунт взломали и как защитить свои данные, передает УНН.

ПРИЗНАКИ ВЗЛОМА АККАУНТА

Изменение настроек или данных профиля без вашего участия

Появление сторонних устройств в списке активных сеансов

Исчезновение, изменение или появление незнакомого контента или сообщений

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АККАУНТ ВЗЛОМАЛИ, НО ДОСТУП ЕЩЕ ЕСТЬ

Измените пароль

Удалите сторонние устройства из списка активных

Отмените нежелательные изменения в настройках

Измените одинаковые или скомпрометированные пароли в других аккаунтах

Включите двухфакторную аутентификацию

Предупредите контакты о возможных мошеннических сообщениях

КАК ЗАЩИТИТЬ АККАУНТ

Создайте надежный пароль (12+ символов, буквы, цифры, спецсимволы)

Регулярно проверяйте подключенные устройства

Используйте и своевременно обновляйте только лицензионное ПО

Включите оповещение о подозрительных действиях на аккаунте

Для создания надежного пароля вы можете воспользоваться сервисом Киберполиции по генерации паролей.

российские хакеры активизировали свои атаки на Украину: их цели и методы23 сентября 2024, 12:16 • 13869 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоТехнологии
ukrainaУкраина
kievКиев