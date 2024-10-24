Ваш акаунт зламали? Кіберполіція пояснила, як діяти
Київ • УНН
Фахівці кіберполіції надали детальні інструкції щодо виявлення ознак зламу облікових записів. Представлено покрокові дії для захисту та відновлення доступу до скомпрометованих акаунтів.
Кіберполіція дала поради, що робити, якщо ваш акаунт зламали та як захистити свої дані, передає УНН з посиланням на Поліцію Києва..
ОЗНАКИ ЗЛАМУ АКАУНТУ
Зміна налаштувань або даних профілю без вашої участі
Поява сторонніх пристроїв у списку активних сеансів
Зникнення, зміна або поява незнайомого контенту чи повідомлень
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО АКАУНТ ЗЛАМАЛИ, АЛЕ ДОСТУП ЩЕ Є
Змініть пароль
Видаліть сторонні пристрої зі списку активних
Скасуйте небажані зміни в налаштуваннях
Змініть однакові або скомпроментовані паролі в інших акаунтах
Увімкніть двофакторну автентифікацію
Попередьте контакти про можливі шахрайські повідомлення
ЯК ЗАХИСТИТИ АКАУНТ
Створіть надійний пароль (12+ символів, літери, цифри, спецсимволи)
Регулярно перевіряйте підключені пристрої
Використовуйте та своєчасно оновлюйте лише ліцензійне ПЗ
Увімкніть сповіщення про підозрілі дії на акаунті
Для створення надійного пароля ви можете скористатися сервісом Кіберполіції з генерації паролів.
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