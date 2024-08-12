Вербовка подростков для проведения диверсий: в киберполиции объяснили, как уберечь ребенка от влияния спецслужб рф

Киберполиция Украины предупреждает украинцев об опасности вербовки российскими спецслужбами для совершения диверсий, в частности - поджогов автомобилей украинских военнослужащих. Прежде всего жертвами "вербовщиков" могут стать несовершеннолетние. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киберполицию.

Детали

Правоохранители отмечают, что поджог автомобилей военных или диверсии против ТЦК могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены суровые наказания - до пожизненного лишения свободы.

Советы для родителей:

Информируйте об опасности вербовки и последствиях совершения преступлений;

Следите за онлайн-активностью в сети и кругом интернет-знакомств;



Контролируйте соблюдение комендантского часа;



При получении информации о вербовке - сообщите в полицию по номеру 102 или заполните форму обратной связи на сайте киберполиции.



Советы для подростков:

Информируйте об опасности вербовки и последствиях совершения преступлений;

Следите за онлайн-активностью в сети и кругом интернет-знакомств;

Контролируйте соблюдение комендантского часа;

При получении информации о вербовке - сообщите в полицию по номеру 102 или заполните форму обратной связи на сайте киберполиции

Напоминаем, что согласно ч. 3 ст. 111 УКУ, граждане Украины, которые на выполнение преступного задания иностранного государства не совершили никаких действий и добровольно сообщили органам государственной власти Украины о своей связи с ними и о полученном задании, освобождаются от уголовной ответственности - добавляют в Киберполиции.

Напомним,

На Ивано-Франковщине задержаны двое местных жителей за поджог трех военных автомобилей. 15-летний и 18-летний злоумышленники действовали на заказ за денежное вознаграждение, снимая поджоги на видео.