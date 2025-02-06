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Facebook та Instagram: експерт про основні канали поширення фальшивої реклами торік

Facebook та Instagram: експерт про основні канали поширення фальшивої реклами торік

Київ • УНН

 • 142287 перегляди

Експерт ESET розповів про основні канали поширення фальшивої реклами в соцмережах. За останні пів року кількість фішингових загроз зросла на 335%, щодня виявляється понад 100 нових шахрайських адрес.

У 2024 році основними каналами розповсюдження фальшивої реклами були Facebook та Instagram, але багато публікацій також поширювалися через Messenger і Threads. Головна мета шахраїв – заманити жертв на фішингові вебсайти, які збирають їхню особисту інформацію. Про це повідомив журналісту УНН керівник SOC-команди ESET у сфері захисту від кіберзлочинності та цифрових загроз в Україні Нікіта Веселков.

 У 2024 році соціальні мережі були переповнені шахрайською рекламою, яка просуває "таємні" інвестиційні можливості, "чудодійні" дієтичні добавки, а також юридичну допомогу. Щоб додати переконливості цим  пропозиціям, зловмисники маскуються під бренди локальних і глобальних компаній або використовують  створені штучним інтелектом діпфейкові відео із зображенням відомих особистостей, які нібито рекомендують рекламовані продукти

- розповів Веселков.

За його словами, головна мета шахраїв – заманити жертв на фішингові вебсайти, які збирають їхню особисту інформацію.

"Потім ця інформація використовується для виманювання коштів у жертв. Виявлення однієї з таких загроз, за даними телеметрії ESET, зросло на 335% за останні пів року. У травні-листопаді 2024 року продукти ESET заблокували понад 8500 доменів і десятки тисяч спроб доступу до них. У середньому системи ESET щодня виявляли понад 100 таких нових адрес", - сказав Веселков.

Експерт назвав основні канали розповсюдження фальшивої реклами.

"Основними каналами розповсюдження цієї фальшивої реклами були Facebook та Instagram, але, згідно з інформацією про рекламу, доступною в Meta Ad Library, багато публікацій також поширювалися через Messenger і Threads", - розповів Веселков.

Крім цього, він зазначив, що  шахрайська реклама з'являлася на платформах X та YouTube.

 "TikTok, як і раніше, поширювалися повідомлення з фішинговими посиланнями, наприклад, для отримання значка верифікації або збільшення кількості підписників, акаунти ботів для виманювання даних від облікового  запису, реклама шкідливих сайтів або додатків, а також підробка профілів публічних людей", - сказав експерт.

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Веселков пояснив, як не стати жертвою фішингового шахрайства.

"Щоб уникнути подібних загроз, в першу чергу увімкніть двофакторну автентифікацію в усіх соцмережах, що не дозволить зловмиснику отримати доступ до вашого акаунту у разі викрадення даних для входу. Також будьте уважними із заманливими пропозиціями, слідкуйте тільки за верифікованими акаунтами знаменитостей, не переходьте за підозрілими посиланнями та не вводьте конфіденційні дані на невідомих сайтах", - розповів Веселков.

Окрім того, він зауважив, що через свою довірливість діти залишаються привабливою ціллю шахраїв у соцмережах.

"Саме тому варто навчити дітей не натискати на шокуючі заголовки про інфлюенсерів та посилання для отримання подарунка від невідомих відправників, а також не довіряти пропозиціям купівлі дорогих речей за досить низькими цінами", - сказав Веселков.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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