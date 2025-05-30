ЕС запустит приложение для проверки возраста и усилит защиту несовершеннолетних в интернете – Financial Times

Европейский Союз в июле введет новое мобильное приложение для проверки возраста, которое позволит пользователям подтверждать возраст без раскрытия личной информации онлайн-платформам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Мобильное приложение станет предвестником цифрового кошелька ЕС, запуск которого запланирован на 2026 год, и должно помочь в более эффективном соблюдении правил защиты несовершеннолетних в интернете.

Хотя требование проверки возраста для всех платформ не является обязательным, ресурсы с контентом для взрослых или теми, которые обслуживают детей, уже обязаны принимать защитные меры.

Защита несовершеннолетних является для нас очень важным приоритетом, и мы будем принимать больше мер в этом направлении – заявила Financial Times исполнительный вице-президент ЕС по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккюнен.

По ее мнению, платформы должны добровольно разрабатывать безопасный дизайн с учетом конфиденциальности и потребностей детей, не дожидаясь вмешательства государств.

Вирккюнен также призвала технологические компании добровольно принять решительные меры для защиты детей, а не ждать, пока правительства вмешаются и оставят их под влиянием различных режимов по всему миру.

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С точки зрения платформы, было бы также очень хорошо, если бы они создали дизайн с очень высоким уровнем безопасности, конфиденциальности и защиты для несовершеннолетних исполнительный вице-президент ЕС по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

Дополнительно

Еврокомиссия также стремится обеспечить, чтобы учетные записи детей по умолчанию имели настройки приватности .

Также продолжаются расследования в отношении Meta и TikTok из-за потенциально вредного дизайна, включая эффекты "кроличьей норы", которые могут привести к штрафам.

Многие онлайн-платформы используют дизайн, который вызывает сильную зависимость. Несовершеннолетние используют [эти приложения, - ред] часами, они проводят целый день на мобильных устройствах. Конечно, это влияет на их благополучие – отметила руководитель ЕС по вопросам технологий Хенна Вирккюнен

Отдельно Еврокомиссия открыла расследование в отношении четырех сайтов для взрослых Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos, из-за вероятных нарушений проверки возраста пользователей. Об этом объявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

Защита детей в интернете стала приоритетной темой не только в Европе, но и в США. Во время поездки в Вашингтон Хенна Вирккюнен обсуждала вопросы безопасности онлайн с представителями американских компаний и должностными лицами.

В США также, как и в других странах мира, много обсуждается защита несовершеннолетних – сказала руководитель ЕС по вопросам технологий Хенна Вирккюнен.

По ее словам, между Брюсселем и Вашингтоном в этом направлении сотрудничества есть общее видение.

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