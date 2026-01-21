$43.180.08
Ексклюзив
10:55 • 7416 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 6148 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 11705 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
20 січня, 20:12 • 31477 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 52507 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 45945 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 74336 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40433 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 62777 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 27169 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
"Виключно малі піхотні групи": прикордонники розповіли, де в Україні активізувалися війська рф

Київ • УНН

 • 28 перегляди

російські війська найактивніше штурмували позиції українських прикордонників на Покровському, Лиманському напрямках та Харківщині. За останній тиждень ворог втратив 161 вбитого та 146 поранених окупантів.

"Виключно малі піхотні групи": прикордонники розповіли, де в Україні активізувалися війська рф

За останні дні російські війська найактивніше намагалися штурмувати позиції українських прикордонників на Покровському та Лиманському напрямках, а також на Харківщині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи ситуацію на окремих ділянках фронту під час брифінгу 21 січня, передає УНН.

Деталі

За його словами, на Харківщині ворог понад тиждень демонструє підвищену активність у районі населеного пункту Дегтярне.

Найактивніше за останній більше ніж тиждень ворог себе проявляє у напрямку населеного пункту Дегтярне, а також намагається розширити зону боїв, і на сусідній населенні пункти – це Нестерне та Кругле

- зазначив він.

Водночас усі штурми противника на цій ділянці, за даними ДПСУ, українські військові відбили.

росіяни намагаються розширити зону боїв на Сумщині та Харківщині, проте без успіху - Демченко05.01.26, 09:22 • 4436 переглядiв

Фактично більше ніж за тиждень всі ті штурмові дії, які проводив противник по позиціям Донецького прикордонного загону були відбиті

- повідомив спікер відомства.

Він уточнив, що техніку ворог на цьому відтинку не застосовує, діючи малими піхотними групами.

Техніку противник не використовує, а виключно малі піхотні групи, малі штурмові групи, їхня чисельність може бути різна

- наголосив Демченко.

Водій Range Rover травмував прикордонника під час спроби прориву кордону - ДПСУ11.01.26, 12:55 • 4880 переглядiв

За його словами, за цей час противник зазнав значних втрат.

Втрати ворога за цей час - це 161 окупант вбитий і 146 поранених

- озвучив статистику речник ДПСУ.

Окремо у відомстві повідомили, що певне загострення фіксується й у смугах оборони прикордонних підрозділів на Харківщині. Йдеться, зокрема, про напрямки населених пунктів Вовчанських хутори та Дегтярівське, де прикордонники спостерігають певну активність противника, хоч і суттєвих штурмових дій кожного дня він не проводить.

Кількість обстрілів рф по позиціях прикордонників зросла вдвічі, ніж рік тому - ДПСУ13.01.26, 17:26 • 3219 переглядiв

На Сумщині, за словами спікера, ворог продовжує спроби атак на прикордонні громади вздовж кордону з рф.

По Сумській області… це досить протяжна відстань, близько 550 кілометрів, ворог продовжує намагатися просунутися або штурмувати позиції українських воїнів

- сказав Демченко.

Уточнив, що йдеться про атаки в межах Хотинської, Юнаківської та Миропільської громад. При цьому противник також діє переважно піхотою.

Однак, за оцінкою ДПСУ, просунутися вглиб української території ворог не може. 

Досягти якихось результатів, досягти просування вглиб території нашої країни ворог не може

- підкреслив представник служби.

Демченко додав, що у напрямку населеного пункту Грабовський (Краснопільська громада) ворог також почав себе проявляти досить активно.

Трафік падає, Польща та Молдова - у лідерах: як змінилася ситуація на кордоні України21.01.26, 13:11 • 1032 перегляди

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в Україні
