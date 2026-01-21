"Виключно малі піхотні групи": прикордонники розповіли, де в Україні активізувалися війська рф

За останні дні російські війська найактивніше намагалися штурмувати позиції українських прикордонників на Покровському та Лиманському напрямках, а також на Харківщині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи ситуацію на окремих ділянках фронту під час брифінгу 21 січня, передає УНН.

Деталі

За його словами, на Харківщині ворог понад тиждень демонструє підвищену активність у районі населеного пункту Дегтярне.

Найактивніше за останній більше ніж тиждень ворог себе проявляє у напрямку населеного пункту Дегтярне, а також намагається розширити зону боїв, і на сусідній населенні пункти – це Нестерне та Кругле - зазначив він.

Водночас усі штурми противника на цій ділянці, за даними ДПСУ, українські військові відбили.

Фактично більше ніж за тиждень всі ті штурмові дії, які проводив противник по позиціям Донецького прикордонного загону були відбиті - повідомив спікер відомства.

Він уточнив, що техніку ворог на цьому відтинку не застосовує, діючи малими піхотними групами.

Техніку противник не використовує, а виключно малі піхотні групи, малі штурмові групи, їхня чисельність може бути різна - наголосив Демченко.

За його словами, за цей час противник зазнав значних втрат.

Втрати ворога за цей час - це 161 окупант вбитий і 146 поранених - озвучив статистику речник ДПСУ.

Окремо у відомстві повідомили, що певне загострення фіксується й у смугах оборони прикордонних підрозділів на Харківщині. Йдеться, зокрема, про напрямки населених пунктів Вовчанських хутори та Дегтярівське, де прикордонники спостерігають певну активність противника, хоч і суттєвих штурмових дій кожного дня він не проводить.

На Сумщині, за словами спікера, ворог продовжує спроби атак на прикордонні громади вздовж кордону з рф.

По Сумській області… це досить протяжна відстань, близько 550 кілометрів, ворог продовжує намагатися просунутися або штурмувати позиції українських воїнів - сказав Демченко.

Уточнив, що йдеться про атаки в межах Хотинської, Юнаківської та Миропільської громад. При цьому противник також діє переважно піхотою.

Однак, за оцінкою ДПСУ, просунутися вглиб української території ворог не може.

Досягти якихось результатів, досягти просування вглиб території нашої країни ворог не може - підкреслив представник служби.

Демченко додав, що у напрямку населеного пункту Грабовський (Краснопільська громада) ворог також почав себе проявляти досить активно.

