Ексклюзив
14:15 • 4000 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 7730 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 14921 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 16076 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 20744 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 30855 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 47806 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35693 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33909 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 59634 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Кількість обстрілів рф по позиціях прикордонників зросла вдвічі, ніж рік тому - ДПСУ

Минулого року російські війська здійснили близько 150 тисяч обстрілів позицій ДПСУ, що вдвічі більше, ніж роком раніше. Цього року ворог значно нарощує використання безпілотників.

Минулого року російські війська здійснили близько 150 тисяч обстрілів по позиціях підрозділів ДПСУ, що вдвічі більше, ніж роком раніше. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.

Деталі

За словами Демченка, якщо порівнювати показники з 2024 роком, інтенсивність обстрілів з боку окупантів суттєво зросла.

Якщо аналізувати минулий рік, то противник по позиціям підрозділів ДПСУ здійснив близько 150 тисяч обстрілів різними засобами, і якщо порівняти, наприклад з 2024 роком - це збільшення вдвічі

- наголосив речник.

Демченко також повідомив, що цього року ворог значно нарощує  використання безпілотників.

Варто розуміти, що в 2025 році ворог суттєво наростив обстріли за допомогою безпілотників - це стосується і лінії фронту і кордону з росією

- каже Демченко.

Нагадаємо

Речник ДПСУ повідомив про активні ділянки на кордоні Сумської та Харківської областей, де росіяни намагаються розширити зону боїв. Противник застосовує малі штурмові групи, не використовуючи техніку, і зазнає великих втрат.

Алла Кіосак

