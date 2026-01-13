Кількість обстрілів рф по позиціях прикордонників зросла вдвічі, ніж рік тому - ДПСУ
Київ • УНН
Минулого року російські війська здійснили близько 150 тисяч обстрілів по позиціях підрозділів ДПСУ, що вдвічі більше, ніж роком раніше. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.
Деталі
За словами Демченка, якщо порівнювати показники з 2024 роком, інтенсивність обстрілів з боку окупантів суттєво зросла.
Якщо аналізувати минулий рік, то противник по позиціям підрозділів ДПСУ здійснив близько 150 тисяч обстрілів різними засобами, і якщо порівняти, наприклад з 2024 роком - це збільшення вдвічі
Демченко також повідомив, що цього року ворог значно нарощує використання безпілотників.
Варто розуміти, що в 2025 році ворог суттєво наростив обстріли за допомогою безпілотників - це стосується і лінії фронту і кордону з росією
