росіяни намагаються розширити зону боїв на Сумщині та Харківщині, проте без успіху - Демченко
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив про активні ділянки на кордоні Сумської та Харківської областей, де ворог намагається розширити зону боїв. Противник застосовує малі штурмові групи, не використовуючи техніку, і зазнає великих втрат.
росіяни намагаються розширити напрямки просування на Сумщині та Харківщині, але досягти результатів, просунутися вглиб території України противник не може, несучи при цьому великі втрати, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Щодо лінії державного кордону, то такі найбільш активні ділянки, де противник також намагається розширити зону боїв по території України - це в межах Сумської області Хотінська та Юнаківська громади, це спроба... розширити зону боїв по Краснопільській громаді - по населеному пункту Грабовське. А якщо говорити про Харківщину, то це Вовчанський напрямок, а також напрямки населених пунктів Сотницький Козачок та Дворічанське", - сказав речник ДПСУ.
На цих напрямках, з його слів, спостерігається "застосування противником малих штурмових груп, техніка не використовується".
"І досягти результатів, просунутися вглиб території нашої країни противник не може і при цьому несе великі втрати", - повідомив Демченко.
