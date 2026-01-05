росіяни намагаються розширити зону боїв на Сумщині та Харківщині, проте без успіху - Демченко

росіяни намагаються розширити напрямки просування на Сумщині та Харківщині, але досягти результатів, просунутися вглиб території України противник не може, несучи при цьому великі втрати, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Щодо лінії державного кордону, то такі найбільш активні ділянки, де противник також намагається розширити зону боїв по території України - це в межах Сумської області Хотінська та Юнаківська громади, це спроба... розширити зону боїв по Краснопільській громаді - по населеному пункту Грабовське. А якщо говорити про Харківщину, то це Вовчанський напрямок, а також напрямки населених пунктів Сотницький Козачок та Дворічанське", - сказав речник ДПСУ.

На цих напрямках, з його слів, спостерігається "застосування противником малих штурмових груп, техніка не використовується".

"І досягти результатів, просунутися вглиб території нашої країни противник не може і при цьому несе великі втрати", - повідомив Демченко.

Ситуація у Грабовському: росіяни проводять дистанційне мінування для запобігання українським контратакам - Трегубов