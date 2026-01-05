россияне пытаются расширить зону боев в Сумской и Харьковской областях, однако без успеха - Демченко
Киев • УНН
Представитель ГПСУ сообщил об активных участках на границе Сумской и Харьковской областей, где враг пытается расширить зону боев. Противник применяет малые штурмовые группы, не используя технику, и несет большие потери.
россияне пытаются расширить направления продвижения в Сумской и Харьковской областях, но достичь результатов, продвинуться вглубь территории Украины противник не может, неся при этом большие потери, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Что касается линии государственной границы, то такие наиболее активные участки, где противник также пытается расширить зону боев по территории Украины - это в пределах Сумской области Хотинская и Юнаковская громады, это попытка... расширить зону боев по Краснопольской громаде - по населенному пункту Грабовское. А если говорить о Харьковщине, то это Волчанское направление, а также направления населенных пунктов Сотницкий Казачок и Двуречанское", - сказал спикер ГПСУ.
На этих направлениях, по его словам, наблюдается "применение противником малых штурмовых групп, техника не используется".
"И достичь результатов, продвинуться вглубь территории нашей страны противник не может и при этом несет большие потери", - сообщил Демченко.
