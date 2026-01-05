$42.290.12
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
публикации
Эксклюзивы
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
россияне пытаются расширить зону боев в Сумской и Харьковской областях, однако без успеха - Демченко

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Представитель ГПСУ сообщил об активных участках на границе Сумской и Харьковской областей, где враг пытается расширить зону боев. Противник применяет малые штурмовые группы, не используя технику, и несет большие потери.

россияне пытаются расширить зону боев в Сумской и Харьковской областях, однако без успеха - Демченко

россияне пытаются расширить направления продвижения в Сумской и Харьковской областях, но достичь результатов, продвинуться вглубь территории Украины противник не может, неся при этом большие потери, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Что касается линии государственной границы, то такие наиболее активные участки, где противник также пытается расширить зону боев по территории Украины - это в пределах Сумской области Хотинская и Юнаковская громады, это попытка... расширить зону боев по Краснопольской громаде - по населенному пункту Грабовское. А если говорить о Харьковщине, то это Волчанское направление, а также направления населенных пунктов Сотницкий Казачок и Двуречанское", - сказал спикер ГПСУ.

На этих направлениях, по его словам, наблюдается "применение противником малых штурмовых групп, техника не используется".

"И достичь результатов, продвинуться вглубь территории нашей страны противник не может и при этом несет большие потери", - сообщил Демченко.

Ситуация в Грабовском: россияне проводят дистанционное минирование для предотвращения украинских контратак - Трегубов04.01.26, 18:49 • 3888 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Сумская область
Харьковская область
Украина