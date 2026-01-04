Ситуация в Грабовском: россияне проводят дистанционное минирование для предотвращения украинских контратак - Трегубов

россияне после захода в Грабовское на Сумщине проводят дистанционное минирование, чтобы предотвратить украинские контратаки. Об этом в эфире "Суспільне" сообщил начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в воскресенье, пишет УНН.

Детали

"россияне туда влезли, сейчас проводят дистанционное минирование для того, чтобы предотвратить контратаки украинцев. Мне кажется, что они планировали все же идти дальше, что они планировали дальше наступать на Сумщину, но не получилось. Поэтому они создают из Грабовского вот такой вот небольшой форпост. Хотя оно действительно непосредственно на границе", - сказал Трегубов.

"Там же были попытки прощупывать границу и в других местах, причем от Грабовского достаточно далеко некоторые. … Мне кажется, что это была попытка какая-то общая какая-то россиян просто прощупать Сумщину, пробить Сумщину еще и на южном участке", - отметил он.

По его словам, на южном участке россияне "где-то недели две назад начали активно переть".

На вопрос, использует ли противник FPV-дроны, Трегубов указал, что "в основном дроны", а также пехоту, "которая непосредственно заседает по домам".

Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано