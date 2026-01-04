$42.170.00
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 3146 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
11:20 • 29097 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34 • 20403 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 36222 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 47748 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 54600 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 54218 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 49978 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 64182 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Ситуация в Грабовском: россияне проводят дистанционное минирование для предотвращения украинских контратак - Трегубов

Киев • УНН

 • 42 просмотра

россияне после захода в Грабовское на Сумщине проводят дистанционное минирование, чтобы предотвратить украинские контратаки. Они используют дроны и пехоту, которая заседает по домам.

Ситуация в Грабовском: россияне проводят дистанционное минирование для предотвращения украинских контратак - Трегубов

россияне после захода в Грабовское на Сумщине проводят дистанционное минирование, чтобы предотвратить украинские контратаки. Об этом в эфире "Суспільне" сообщил начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в воскресенье, пишет УНН.

Детали

"россияне туда влезли, сейчас проводят дистанционное минирование для того, чтобы предотвратить контратаки украинцев. Мне кажется, что они планировали все же идти дальше, что они планировали дальше наступать на Сумщину, но не получилось. Поэтому они создают из Грабовского вот такой вот небольшой форпост. Хотя оно действительно непосредственно на границе", - сказал Трегубов.

"Там же были попытки прощупывать границу и в других местах, причем от Грабовского достаточно далеко некоторые. … Мне кажется, что это была попытка какая-то общая какая-то россиян просто прощупать Сумщину, пробить Сумщину еще и на южном участке", - отметил он.

По его словам, на южном участке россияне "где-то недели две назад начали активно переть".

На вопрос, использует ли противник FPV-дроны, Трегубов указал, что "в основном дроны", а также пехоту, "которая непосредственно заседает по домам".

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Государственная граница Украины
Сумская область