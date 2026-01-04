Ситуація у Грабовському: росіяни проводять дистанційне мінування для запобігання українським контратакам - Трегубов
Київ • УНН
росіяни після заходу до Грабовського на Сумщині проводять дистанційне мінування, щоб запобігти українським контратакам. Вони використовують дрони та піхоту, яка засідає по хатах.
росіяни після заходу у Грабовське на Сумщині проводять дистанційне мінування, щоб запобігти українським контратакам. Про це в ефірі Суспільного повідомив начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у неділю, пише УНН.
Деталі
"росіяни туди влізли, зараз проводять дистанційне мінування для того, щоб запобігти контратакам українців. Мені здається, що вони планували все ж таки йти далі, що вони планували далі наступати на Сумщину, але не вийшло. Тому вони створюють з Грабовського ось такий ось невеликий форпост. Хоча воно дійсно безпосередньо на кордоні", - сказав Трегубов.
"Там же були спроби прощупувати кордон і в інших місцинах, при чому від Грабовського достатньо далеко деякі. … Мені здається, що це була спроба якась загальна якась росіян просто прощупати Сумщину, пробити Сумщину ще й на південній ділянці", - зазначив він.
З його слів, на південній ділянці росіяни "десь тижні два тому почали активно перти".
На запитання, чи використовує противник FPV-дрони, Трегубов вказав, що "здебільшого дрони", а також піхоту, "що безпосередньо засідає по хатах".
