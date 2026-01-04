Ситуація у Грабовському: росіяни проводять дистанційне мінування для запобігання українським контратакам - Трегубов

$42.170.00
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 3232 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
11:20 • 29194 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34 • 20457 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 36259 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 47767 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 54616 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 54226 перегляди
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49985 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 64188 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Мін'юст нагадав правила складання графіка відпусток: що варто знати роботодавцям
Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро
У росії підірвали військовий "Камаз", який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втрат
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 252812 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Ігор Клименко
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Дніпропетровська область
Харків
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручини
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року
Ситуація у Грабовському: росіяни проводять дистанційне мінування для запобігання українським контратакам - Трегубов

Київ • УНН

 • 56 перегляди

росіяни після заходу до Грабовського на Сумщині проводять дистанційне мінування, щоб запобігти українським контратакам. Вони використовують дрони та піхоту, яка засідає по хатах.

Ситуація у Грабовському: росіяни проводять дистанційне мінування для запобігання українським контратакам - Трегубов

росіяни після заходу у Грабовське на Сумщині проводять дистанційне мінування, щоб запобігти українським контратакам. Про це в ефірі Суспільного повідомив начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у неділю, пише УНН.

Деталі

"росіяни туди влізли, зараз проводять дистанційне мінування для того, щоб запобігти контратакам українців. Мені здається, що вони планували все ж таки йти далі, що вони планували далі наступати на Сумщину, але не вийшло. Тому вони створюють з Грабовського ось такий ось невеликий форпост. Хоча воно дійсно безпосередньо на кордоні", - сказав Трегубов.

"Там же були спроби прощупувати кордон і в інших місцинах, при чому від Грабовського достатньо далеко деякі. … Мені здається, що це була спроба якась загальна якась росіян просто прощупати Сумщину, пробити Сумщину ще й на південній ділянці", - зазначив він.

З його слів, на південній ділянці росіяни "десь тижні два тому почали активно перти".

На запитання, чи використовує противник FPV-дрони, Трегубов вказав, що "здебільшого дрони", а також піхоту, "що безпосередньо засідає по хатах".

Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано02.01.26, 11:17 • 91557 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область